河樂廣場變身水域劇場 孩子嗨翻百年運河

「鼓舞水城」以運河百年為主軸，結合鼓樂、舞蹈與戲劇，帶來歡樂兒童節。（台南市府提供）

今年適逢台南運河開通100週年，正值清明兒童節連假，河樂廣場今（4）日推出「鼓舞水城」沉浸式兒童鼓樂劇，以運河百年發展為主軸，結合鼓樂、舞蹈與戲劇，多元表演形式帶來歡樂兒童節體驗。儘管細雨綿綿，仍吸引名民眾撐傘駐足觀賞。

台南運河自1926年完工以來，不僅是連結海洋與內陸的重要水道，也見證府城經濟與文化的發展，承載無數台南人的集體記憶。「鼓舞水城」將河樂廣場轉化為水域劇場，利用水池、階梯、橋面與迴廊平台作為多層次舞台，鼓聲與水景呼應敘事節奏，並採行走式觀演，引導觀眾身歷其境，成為城市故事的參與者。

請繼續往下閱讀...

河樂廣場委由台灣守護文創經營，這次與鳳天神鼓合作策劃，推出「水域沉浸式劇場Ｘ兒童鼓樂教育Ｘ城市歷史再現」系列。台南市長黃偉哲到場參與，他表示，透過創新展演，讓孩子們貼近城市歷史，了解運河從開鑿、繁華到再生的百年變遷，也邀請民眾明日還可以來欣賞表演。

文化局表示，活動兼具文化教育與城市發展意義，透過兒童視角向下扎根文化，並結合都市再生、夜間光影及觀光動線，串聯運河沿線與安平地區，帶動觀光與夜間經濟。市府自4月至10月推出「運河百年紀念系列活動」，整合多元展演與節慶活動，邀請大家共同見證台南百年城市變遷，展現歷史底蘊與創新能量。

河樂廣場沉浸式兒童劇，歡慶台南運河百年。（台南市府提供）

水域劇場展演運河百年故事。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法