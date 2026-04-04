屏東「包圍縣府 孩子作主」受歡迎 賴清德與親子同樂直呼：太酷了

總統賴清德在兒童節親訪屏東「包圍縣府 孩子作主」，親切地和參加活動的小朋友打招呼。（記者羅欣貞攝）

屏東縣「包圍縣府 孩子作主」兒童節活動，繼昨天首日被2萬名親子鬧翻天後，今（4）日更出現重量級祝福，賴清德總統特地在兒童節南下和親子們同樂，認為這項遊戲背後最大的意義就是兒童是屏東縣的主人，直讚「非常棒」，更肯定屏東是「兒童首都」。

賴總統此行由總統府秘書長潘孟安等人陪同，即使天公不作美下起陣雨，屏東縣政府仍湧入滿滿人潮，賴總統一路笑著和玩遊戲的親子們打招呼，他還打趣說，昨天在台北接到一個非常重要的訊息，有2萬多人包圍了屏東縣政府，所以他今天特別來關心縣府和縣長的安危，結果來到現場，原來包圍的是小朋友，到處都是歡笑聲，屏東縣政府已不再是縣政府，而是一個兒童樂園，「這太酷了吧！」。

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屏東縣長周春米指出，舉辦「包圍縣府 孩子作主」活動有二個重要精神，第一個就是遵守聯合國公約，尊重小朋友的遊戲權，第二個意義是小朋友還可自己決定要玩什麼遊戲的權利，要蓋什麼樣的共融遊戲場的權利，這就是孩子的自主權。去年縣府24個局處加上軍方、民間單位，共同為孩子設計他們想要的遊戲，今年活動加碼從1天變成2天，遊戲增至30項。

「包圍縣府」活動還推出「小小縣長政見發表與投票」，賴總統親切與11名小小縣長候選人合照，孩子們關心的議題比大人想像的更多，從環境保護、農業發展到交通與校園生活，反映對世界的觀察與期待；賴總統勉勵小小候選人，日後若當縣長、當家長時，不要忘了當時的兒童節，讓孩子們繼續包圍縣府，讓他們也玩得開心快樂。

「世界因為孩子而改變」，周春米表示，希望透過遊戲設計與參與機制，讓兒童走進公共空間，自由探索、表達意見及鼓勵參與公共事務，打開國家未來主人翁的視野，未來屏東會持續努力，讓兒童參與逐步成為城市治理的一部分。

總統賴清德（後排中）在兒童節親訪屏東「包圍縣府 孩子作主」活動，和11位小小縣長候選人開心合照。（記者羅欣貞攝）

今天下雨，仍不減親子參加「包圍縣府 孩子作主」的熱情，眾人開心彩繪公車。（記者羅欣貞攝）

總統賴清德親臨屏縣「包圍縣府 孩子作主」活動，親子們開心大合照。（記者羅欣貞攝）

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