「台灣祭」閃耀日本 金鑽鳳梨與農特產創意料理驚豔東京

農業部政務次長胡忠一（左）赴日本參與「台灣祭」活動，致詞介紹台灣優質鳳梨及產銷履歷制度。（農業部提供）

農業部攜手日本蔬果通路龍頭「Farmind株式會社」及「Rouge Japan株式會社」，在日本東京共同主辦「台灣祭」活動，以充滿活力的「露天餐車」，將台灣優質的金鑽鳳梨、產銷履歷米、經典品牌香腸及精緻花卉等農產品形象，深植日本消費者心中與日常。

農業部政務次長胡忠一今（4日）赴日參展，他強調，日本是台灣農產品第2大出口市場，「食品安全」是贏得日本消費者信任的關鍵基石；農業部積極輔導生產者導入「產銷履歷」制度，為每顆水果、每袋米建立完善的可溯源驗證機制：「這張產銷履歷標章就是台灣農產品的身分證，讓日本民眾透過手機掃描，就能看見農民的用心，確保每一口都能吃得安心、買得放心。」

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Farmind株式會社的小林社長說，過去 5 年間，台灣鳳梨在日本進口鳳梨的市佔率已從約1％ 大幅成長至9.5％，代表台灣鳳梨擁有的甜味與豐富香氣已深受日本消費者喜愛，並融入了日本家庭的生活中，並透過Farmind從產地到賣場的全程低溫物流（冷鏈）管理，確保其維持高品質與新鮮度。除了鮮果，也針對日本消費習慣推出便利的「截切鳳梨即食杯」，主打連鳳梨心都能食用的細緻口感。

Rouge Japan則推出「台式鳳梨香腸炒飯佐香味魚鬆脆皮杯」，巧妙結合台灣米與知名的「黑橋牌」香腸與美味魚鬆。現場由台式餐車提供現做美味料理，讓台灣農產品再次成功搶佔日本消費者的味蕾。此外也展示台灣花卉外銷主力的蝴蝶蘭、文心蘭及火鶴花，藉由Rouge Japan的通路推廣，讓花期長、色彩鮮艷特性的台灣花卉，成為日本民眾美化居家環境的首選，展現台灣「花卉之島」的育種能量與美學軟實力。

農業部說，「台灣祭」透過與日本大型通路的強強聯手，不僅成功在櫻花季日本民眾出遊旺季期間創造話題，更實質提升台灣農產品在日本通路的可見度，將持續輔導農民強化生產管理與品牌行銷，並透過多元化的推廣活動，讓台灣優質、安全的農特產品在國際市場上發光發亮。

農業部與日本通路商攜手，在日本東京舉辦「台灣祭」活動，推廣台灣水果、花卉與稻米等，深入日本家庭日常。（農業部提供）

農業部與日本通路商攜手，在日本東京舉辦「台灣祭」活動，實質提升台灣農產品在日本通路的可見度。（農業部提供）

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