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    首頁 > 生活

    塑膠袋缺貨 台南新營清明連假捐血活動送環保垃圾袋很夯

    2026/04/04 17:20 記者楊金城／台南報導
    清明連假在新營南瀛綠都心公園舉辦的捐血活動踴躍，鹽水獅子會會長黃國芳（前左一）送出捐血禮給捐血民眾。（記者楊金城攝）

    清明連假在新營南瀛綠都心公園舉辦的捐血活動踴躍，鹽水獅子會會長黃國芳（前左一）送出捐血禮給捐血民眾。（記者楊金城攝）

    台南鹽水獅子會、中油嘉義營業處今天（4日）、明天（5日）連2天趁清明連假在新營南瀛綠都心公園新營捐血室舉辦捐血活動，捐血贈品多，當中有現在因塑膠袋缺貨，最夯的環保垃圾袋作為贈品之一，首日吸引將近400人捐血，捐血非常踴躍。

    鹽水獅子會會長黃國芳帶領會友、學生志工服務捐血民眾，因碰上清明掃墓、雨天，原以為會影響民眾捐血意願，但看到捐血熱血場面，民眾還必須排隊捐血，讓獅子會十分驚喜，還要跟民眾致歉讓人久等了。

    主辦單位推出250CC的捐血禮，包括衛生紙、白米、洗衣精、家用垃圾袋、新營布袋海鮮餐廳折抵券300元，捐500CC者的捐血禮，再加碼1盆蘭花、折抵券300元，且每日前100人早鳥捐血加贈後背包，首次捐血者的贈品等同捐500CC再加後背包，鼓勵民眾踴躍捐血，希望幫助更多用血人。

    捐血時間為上午8點半至下午5點，現場提供包子、水煮蛋為熱心捐血民眾補充體力，志工協助捐血登記、量血壓等前置工作，忙得開心，捐血活動還有明天一天。

    民眾捐血助人。（記者楊金城攝）

    民眾捐血助人。（記者楊金城攝）

    最夯的環保垃圾袋作為捐血贈品之一。（記者楊金城攝）

    最夯的環保垃圾袋作為捐血贈品之一。（記者楊金城攝）

    民眾排隊捐血，不受掃墓和雨天影響。（記者楊金城攝）

    民眾排隊捐血，不受掃墓和雨天影響。（記者楊金城攝）

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