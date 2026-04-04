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    首頁 > 生活

    防囤積民生物資！ 雲檢清明連假聯合稽查 走訪126處結果曝光

    2026/04/04 17:19 記者李文德／雲林報導
    雲林縣地檢署、警察局、調查站連假期間，啟動「民生物價聯合稽查」，走訪126個據點。初步稽查結果，發現南北雜貨店、傳統市場攤商塑膠袋供應較吃緊，連鎖通路正常供應，將持續追蹤市場動態。（雲林地檢署提供）

    雲林縣地檢署、警察局、調查站連假期間，啟動「民生物價聯合稽查」，走訪126個據點。初步稽查結果，發現南北雜貨店、傳統市場攤商塑膠袋供應較吃緊，連鎖通路正常供應，將持續追蹤市場動態。（雲林地檢署提供）

    受中東戰火影響，國際石化能源供應鏈受到嚴重衝擊，連帶影響石化原料產品短缺，雲林縣地檢署、警察局、調查站在清明連假期間，啟動「民生物價聯合稽查」。地檢署表示，已走訪126個據點，初步結果，南北雜貨店、傳統市場攤商塑膠袋供應較吃緊，連鎖通路正常供應，將持續追蹤市場動態。

    連假期間，雲林地檢署檢察長林秀敏，指派主任檢察官蔡勝浩、檢察官周甫學，與縣府建設處、政風處及縣警局及雲林調查站，兵分二路到斗六市、虎尾鎮等地傳統市場、連鎖賣場及南北雜貨商等銷售或批發通路實地訪查，總計聯合稽查約126家。

    地檢署指出，此次稽查與業者深入訪談，除瞭解塑膠袋等製品供貨來源外，亦針對相關製品供應是否穩定、有無價格異常波動、是否存在囤積居奇等情形進行全面盤查。

    檢方表示，初步稽查結果，發現南北雜貨店、傳統市場攤商，在供應塑膠袋確實較為吃緊，連鎖量販通路或者大型賣場仍正常供應，將持續追蹤市場動態。

    林秀敏指出，為防止業者囤積民生物資並操縱價格，已建置全天候運作的查緝平台，監控市場供需與價格變化，若發現違反公平交易等行為，除由主管機關裁罰，涉及刑責者將即刻偵辦，從嚴追訴。

    林秀敏呼籲民眾共同監督市場，如發現異常漲價或囤貨不售情形，可撥打檢舉專線0800-007007反映。

    雲林縣地檢署、警察局、調查站連假期間，啟動「民生物價聯合稽查」，走訪126個據點。初步稽查結果，發現南北雜貨店、傳統市場攤商塑膠袋供應較吃緊，連鎖通路正常供應，將持續追蹤市場動態。（雲林地檢署提供）

    雲林縣地檢署、警察局、調查站連假期間，啟動「民生物價聯合稽查」，走訪126個據點。初步稽查結果，發現南北雜貨店、傳統市場攤商塑膠袋供應較吃緊，連鎖通路正常供應，將持續追蹤市場動態。（雲林地檢署提供）

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