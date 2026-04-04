馬太鞍溪河床高防倒灌 光復、萬榮區域排水6項工程最快本月底開工

縣道193旁光復鄉東富村的瑪達娜溪，匯入花蓮溪前因擔心馬太鞍溪床高、內水排不出去，因此會再興建第二道背水堤。（縣府提供）

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災後復建工程，中央管河川馬太鞍溪以及光復溪、馬佛溪由水利署負責河道疏濬工程，縣管區域排水包括瑪達娜溪、麗太溪等4條溪流也將實施背水堤工程。縣府今天表示，經費終於到位，包括中央核定以及馬太鞍溪特別條例，經費共11.57億元辦理系統性的中下游治理工程，將趕在汛期前夕動工。

縣府今天表示，經濟部近日核定「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例—河川及排水上中下游系統性治理」，包括麗太溪、羅莫溪、長橋排水、萬榮排水4處縣管河川區域排水工程，以及海岸山脈側的光復鄉東富村瑪達娜溪、利哈岸溪一般排水治理工程，涵蓋用地取得、排水護岸、背水堤與清淤工程所需經費，核定案共計10件、總經費11億5746萬餘元。

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其中麗太溪、羅莫溪、瑪達娜溪及利哈岸溪將在原堤後新建第二道背水堤，萬一發生溪水越過堤防，第二道堤可防止溪水倒灌回部落。

縣府上月開始請包商先打鋼軌樁，但是有地主反映縣府未先知會就砍掉果樹作物，且說明會沒有辦在阿陶莫部落，反而在離部落有一段距離的馬太鞍舉辦，造成說明會參加人數少，議員蔡依靜批評，縣府不能這樣做事情，將嚴重影響居民權益。

對此縣府表示，上月因經費尚未到位，加上汛期快到了，請包商先打鋼軌樁進行初步防護，才會在行政流程未辦完前先進行初步工程。

縣府說明，由於經濟部已核定經費，以馬太鞍重建條例3百億元特別預算辦理，在經費到位前，上月30日花蓮縣府縣務會議通過列入經費墊付，納入年度預算，本月底前動工，後續將補辦地上物查估、土地協議價購等流程，也會在部落舉辦公聽會。

經過光復鄉太巴塱部落的麗太溪，縣府也將進行背水堤工程。（縣府提供）

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