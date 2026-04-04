一場豪大雨兩樣情 苗栗明德水庫旱象解除

苗栗鄉頭屋鄉明德水庫水位，因集水區雨量驚人，直逼滿水位，今天中午12點起進行調節性洩洪。（民眾提供）

一場豪大雨呈現兩樣情！苗栗地區今（4）日清晨下豪大雨，造成苗栗縣多處道路坍方、道路淹水等災情，明德水庫集水區進水量更是驚人，短短幾小時水庫水位急速上升，水位從53公尺飆升到60公尺，直逼滿水位，一口氣進帳700多萬噸，一夜之間旱象全獲紓解，農業部農田水利署苗栗管理處也表示，明德水庫灌區停灌措施暫時解除。

農水署苗栗管理處指出，明德水庫昨天水位53.14公尺、蓄水率26％、蓄水量325萬噸，水情拉警報，苗栗地區今天清晨四點多下起豪大雨，頭屋鄉明德水庫集水區雨量更是驚人，至下午為止，明德水庫水位已達60公尺、蓄水率91％、蓄水量達1046萬噸，一口氣進帳700萬噸的水量，一夜之間旱象全獲解除。

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農田水利署苗栗管理處考量氣象局對明德水庫集水區持續發布豪雨特報，因水庫水位已逼近61公尺滿水位，為維護大壩安全，於今中午12點起，執行調節性放水。農水署苗栗管理處也表示，原本因應水情於4月1日起對頭屋、造橋、後龍等灌區實施「供四停四」的間歇性灌溉供水措施暫時解除，今年一期稻作灌溉用水可望供水無虞。

這場大雨，依水庫水情資料顯示，這場豪大雨，頭份市永和山水庫及三義鯉魚潭水庫水位略有上升，永和山目前蓄水率39.6％、有效蓄水量1187.36萬噸，鯉刀潭水庫目前蓄水率28.3％、有效蓄水量3279.46萬噸，水情仍然吃緊。

苗栗鄉頭屋鄉明德水庫水位，因集水區雨量驚人，直逼滿水位，一夜之間旱象得以紓解。（民眾提供）

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