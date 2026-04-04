為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    Vegan Asia無肉市集跨界策展 彭啓明出席籲讓身體、地球都健康

    2026/04/04 16:14 記者吳柏軒／台北報導
    Vegan Asia無肉市集舉辦年度主題策展 《看見他們See Them》，現場播放動畫短片呼籲眾人不要屠宰牛豬雞鴨，吃素愛地球。（記者吳柏軒攝）

    Vegan Asia無肉市集舉辦年度主題策展 《看見他們See Them》，現場播放動畫短片呼籲眾人不要屠宰牛豬雞鴨，吃素愛地球。（記者吳柏軒攝）

    Vegan Asia無肉市集推廣蔬食，今年邁入第7年，今（4日）、明兩天舉辦年度主題策展 《看見他們See Them》，在台北表演藝術中心外擺放各式攤位，並融合跨界策展，包含音樂展演及六感沉浸藝術；吃素11年的環境部長彭啓明也出席，指出吃肉比吃素多了30到50倍的碳排放量，籲眾人響應蔬食無肉，讓身體跟地球都更健康。

    Vegan Asia無肉市集由題陞自然農場與純植行動聯盟主辦，活動總策劃、無肉新生活推廣協會理事長張芷睿表示，市集走向第7年，今年活動燒腦1個月，結合市集、音樂及策展，將飲食背後的真相傳遞給眾人，更直言過往看過許多屠宰影片，邀眾人一起打開第六感，從心裡與生命共同連結，一起吃蔬食，溫柔守護世界。

    環境部長彭啓明也到場支持，他說，自己吃素11年，而地球面臨暖化，其中吃肉的碳排放量，比吃素要多出30到50倍，也提到減塑政策，舉例台灣每人1年要用420個塑膠袋，歐盟每人1年才20個，期待吃素、減塑都是愛地球的心，期待眾人一起響應，支持蔬食無肉，讓身體跟地球都更加健康。

    前外交部大使邱仲仁則是來自三代吃素的家庭，他回憶早年赴各國工作，吃素壓力極大，如待過非洲7年，沒水沒電之下，蔬菜難以種植，或在蒙古、捷克等國都較難吃素，自己仍挺過來，不改初心，強調全世界吃素最方便就是台灣，而蔬食三大好處，第一為了健康、第二為了動物、第三為了環境，是多贏局面。

    南投縣議員陳宜君也分享已故靈長類學家珍古德名言，唯有了解才會關心，唯有關心才會行動，唯有行動，生命才有希望，支持吃素，讓動物過得更好，命運就掌握在每個人每一餐的選擇。

    前北一女中校長、純植行動聯盟理事長楊世瑞也指出，吃素不會得三高，動物不用犧牲，環境也不會被破壞，並讓地球可以永續。藝人楊子儀、林嘉俐也各自分享吃素多年心得。

    18年前是養豬戶的愛海庇護所負責人駱鴻賢回憶，那年運豬去屠宰場，被其中1頭豬的眼神看穿靈魂，深受觸動，回頭想2倍價格買回時已剩蹄膀，自那時起發願，要讓豬隻安享天年，被家鄉同業視為怪人，仍不改初衷，如今看豬牛羊雞舒服曬日光浴，希望眾人可以用不同方式，看待生命。

    Vegan Asia無肉市集舉辦年度主題策展 《看見他們See Them》，廣邀環境部長彭啓明（左6）、前外交部大使邱仲仁（左5）等一起響應，支持無肉、愛護地球。（記者吳柏軒攝）

    Vegan Asia無肉市集舉辦年度主題策展 《看見他們See Them》，廣邀環境部長彭啓明（左6）、前外交部大使邱仲仁（左5）等一起響應，支持無肉、愛護地球。（記者吳柏軒攝）

    Vegan Asia無肉市集邀請大小朋友一起參與，其中讓小朋友接觸雞隻，體會愛護動物的心。（記者吳柏軒攝）

    Vegan Asia無肉市集邀請大小朋友一起參與，其中讓小朋友接觸雞隻，體會愛護動物的心。（記者吳柏軒攝）

    Vegan Asia無肉市集在台北表演藝術中心舉辦年度主題策展 《看見他們See Them》，呼籲大眾吃蔬食、救生命、愛地球。（記者吳柏軒攝）

    Vegan Asia無肉市集在台北表演藝術中心舉辦年度主題策展 《看見他們See Them》，呼籲大眾吃蔬食、救生命、愛地球。（記者吳柏軒攝）

    民眾參與Vegan Asia無肉市集，體驗跨界策展，並有機會帶植物種苗回家。（記者吳柏軒攝）

    民眾參與Vegan Asia無肉市集，體驗跨界策展，並有機會帶植物種苗回家。（記者吳柏軒攝）

    Vegan Asia無肉市集舉辦年度主題策展 《看見他們See Them》，邀請民眾了解飲食背後的真相。（記者吳柏軒攝）

    Vegan Asia無肉市集舉辦年度主題策展 《看見他們See Them》，邀請民眾了解飲食背後的真相。（記者吳柏軒攝）

    Vegan Asia無肉市集舉辦 《看見他們See Them》展覽，並在台北表演藝術中心外擺放許多蔬食攤位，讓民眾知道吃素也可以很好吃。（記者吳柏軒攝）

    Vegan Asia無肉市集舉辦 《看見他們See Them》展覽，並在台北表演藝術中心外擺放許多蔬食攤位，讓民眾知道吃素也可以很好吃。（記者吳柏軒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播