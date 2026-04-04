Vegan Asia無肉市集跨界策展 彭啓明出席籲讓身體、地球都健康

Vegan Asia無肉市集舉辦年度主題策展 《看見他們See Them》，現場播放動畫短片呼籲眾人不要屠宰牛豬雞鴨，吃素愛地球。（記者吳柏軒攝）

Vegan Asia無肉市集推廣蔬食，今年邁入第7年，今（4日）、明兩天舉辦年度主題策展 《看見他們See Them》，在台北表演藝術中心外擺放各式攤位，並融合跨界策展，包含音樂展演及六感沉浸藝術；吃素11年的環境部長彭啓明也出席，指出吃肉比吃素多了30到50倍的碳排放量，籲眾人響應蔬食無肉，讓身體跟地球都更健康。

Vegan Asia無肉市集由題陞自然農場與純植行動聯盟主辦，活動總策劃、無肉新生活推廣協會理事長張芷睿表示，市集走向第7年，今年活動燒腦1個月，結合市集、音樂及策展，將飲食背後的真相傳遞給眾人，更直言過往看過許多屠宰影片，邀眾人一起打開第六感，從心裡與生命共同連結，一起吃蔬食，溫柔守護世界。

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環境部長彭啓明也到場支持，他說，自己吃素11年，而地球面臨暖化，其中吃肉的碳排放量，比吃素要多出30到50倍，也提到減塑政策，舉例台灣每人1年要用420個塑膠袋，歐盟每人1年才20個，期待吃素、減塑都是愛地球的心，期待眾人一起響應，支持蔬食無肉，讓身體跟地球都更加健康。

前外交部大使邱仲仁則是來自三代吃素的家庭，他回憶早年赴各國工作，吃素壓力極大，如待過非洲7年，沒水沒電之下，蔬菜難以種植，或在蒙古、捷克等國都較難吃素，自己仍挺過來，不改初心，強調全世界吃素最方便就是台灣，而蔬食三大好處，第一為了健康、第二為了動物、第三為了環境，是多贏局面。

南投縣議員陳宜君也分享已故靈長類學家珍古德名言，唯有了解才會關心，唯有關心才會行動，唯有行動，生命才有希望，支持吃素，讓動物過得更好，命運就掌握在每個人每一餐的選擇。

前北一女中校長、純植行動聯盟理事長楊世瑞也指出，吃素不會得三高，動物不用犧牲，環境也不會被破壞，並讓地球可以永續。藝人楊子儀、林嘉俐也各自分享吃素多年心得。

18年前是養豬戶的愛海庇護所負責人駱鴻賢回憶，那年運豬去屠宰場，被其中1頭豬的眼神看穿靈魂，深受觸動，回頭想2倍價格買回時已剩蹄膀，自那時起發願，要讓豬隻安享天年，被家鄉同業視為怪人，仍不改初衷，如今看豬牛羊雞舒服曬日光浴，希望眾人可以用不同方式，看待生命。

Vegan Asia無肉市集舉辦年度主題策展 《看見他們See Them》，廣邀環境部長彭啓明（左6）、前外交部大使邱仲仁（左5）等一起響應，支持無肉、愛護地球。（記者吳柏軒攝）

Vegan Asia無肉市集邀請大小朋友一起參與，其中讓小朋友接觸雞隻，體會愛護動物的心。（記者吳柏軒攝）

Vegan Asia無肉市集在台北表演藝術中心舉辦年度主題策展 《看見他們See Them》，呼籲大眾吃蔬食、救生命、愛地球。（記者吳柏軒攝）

民眾參與Vegan Asia無肉市集，體驗跨界策展，並有機會帶植物種苗回家。（記者吳柏軒攝）

Vegan Asia無肉市集舉辦年度主題策展 《看見他們See Them》，邀請民眾了解飲食背後的真相。（記者吳柏軒攝）

Vegan Asia無肉市集舉辦 《看見他們See Them》展覽，並在台北表演藝術中心外擺放許多蔬食攤位，讓民眾知道吃素也可以很好吃。（記者吳柏軒攝）

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