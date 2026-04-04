清明掃墓納骨塔櫃鎖住 民怨看不到親人骨灰罈變「盲拜」

彰市第2納骨塔櫃鎖住，民怨看不到親人骨灰罈變「盲拜」。（翻攝陳文賓臉書）

清明節掃墓熱季，連日來有許多民眾到彰化市第二納骨塔祭拜親人，卻發現納骨櫃被鎖住，看不到親人的骨灰罈變成「盲拜」，覺得不踏實，市民代表會主席陳文賓前往勘查發現，民眾掃墓就是想要看到親人的骨灰罈，但當初設計卻是把門鎖住，他將在代表會定期會開議時要求公所編列預算改善，設計為子母門的方式，讓民眾方便打開子門瞻仰親人。

陳文賓指出，最近很多鄉親好友向他反映，他們到彰化市第二納骨塔祭拜祖先，但發現有些納骨櫃被鎖住，無法看到親人、長輩的骨灰罈，若要打開門瞻仰，還要向管理人員申請拿鑰匙將螺絲打開，才能看到裏頭的骨灰罈，確實當初的設計不是很完善；若能設計成子母門的方式，讓民眾來掃墓時可以打開子門，隔著透明玻璃就可以看到裏頭的骨灰罈。

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他說，民眾看不到納骨櫃內的骨灰罈，的確會有不踏實或與親人有隔閡的感受，「誰知道裏頭的骨灰罈還在不在？」因此他將在最近的代表會定期會中提出，要求市公所盡快編列預算改善。

市公所代理民政課長黃靜宜表示，目前第一、第二納骨塔共有2萬多個納骨櫃是沒有設計成子母門，此為較早期的設計，目前較新式設計已都有子母門；要改變設計經費龐大，逐年編列預算改善較為可行。

彰化市民代表會主席陳文賓（右）發現納骨櫃沒有子母門，民眾看不到親人骨灰罈。（翻攝陳文賓臉書）

彰市第2納骨塔有部分櫃位設計成子母門。（翻攝陳文賓臉書）

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