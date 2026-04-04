大雨攪局！雲林兒童節活動異動 虎尾阿波舞趁雨停照常踩街

虎尾公所與虎尾國際青年商會合辦的兒童節活動，僅取消市集，重頭戲的日本阿波舞踩街照常舉辦。（記者李文德攝）

受鋒面影響，雲林縣上午雨勢明顯增強，雲林縣政府稍早宣布斗六童樂會及口湖天鵝湖嘉年華，因雨勢過大活動取消。另麥寮公所辦理的兒童節活動也有部分戶外活動移師到室內。至於虎尾公所與虎尾國際青年商會合辦的兒童節活動，僅取消市集，重頭戲的日本阿波舞踩街照常舉辦。

縣府水利處指出，受強降雨影響，雲林縣中午之前，時雨量約20毫米，入夜後到明天清晨雨勢雨勢較強，提醒民眾外出注意安全。

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縣府農業處表示，受降雨影響，因此在口湖宜梧滯洪池舉辦的「雲林天鵝湖嘉年華」，為維護民眾安全及活動品質，經審慎評估後，決定將今天活動提前至中午12點半結束，明天活動將視雨勢等整體狀況，再評估是否取消。

縣府教育處指出，斗六膨鼠森林公園舉辦的「2026雲林童樂會」，因現場設置大型機械遊具、氣墊城堡，考量雨勢而暫停開放，現場的表演、闖關活動，如常舉行，待雨勢減緩後，機具、氣墊城堡經確認無虞才會開放。明日活動同樣會視天氣而定。

麥寮公所指出，因連續降雨影響，社教園區戶外場地出現泥濘狀況，因此部分戶外活動移師到室內，明日戶外活動式視天氣狀況評估，如氣候不佳，熱氣球活動將取消，部分表演也將會移至生活美學館。

虎尾公所表示，和虎尾國際青年商會在建國眷村辦理的兒童節活動，除市集取消外，兒童劇、泡泡派對、重頭戲的日本阿波舞等演出照常。

不少民眾今天下午到眷村與10名日本德島阿波舞者一起跳舞踩街。民眾說，幸好暫時無雨，讓活動得以繼續，否則錯失國際交流機會，會令人感到婉惜。

虎尾公所與虎尾國際青年商會合辦的兒童節活動，僅取消市集，重頭戲的日本阿波舞踩街照常舉辦。（記者李文德攝）

虎尾公所與虎尾國際青年商會合辦的兒童節活動，僅取消市集，重頭戲的日本阿波舞踩街照常舉辦。（記者李文德攝）

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