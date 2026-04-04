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    首頁 > 生活

    鹿港老街春雨微微 店家鬆口氣：不想人擠人趁現在

    2026/04/04 14:57 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港小鎮今早春雨微微，午後雨歇，天氣微涼怡人。（記者劉曉欣攝）

    鹿港小鎮今早春雨微微，午後雨歇，天氣微涼怡人。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港鎮大雨的唯一指標「鹿港老街」，今天（4日）還好只有春雨微微，讓所有店家都鬆了一口氣，解除一早的危機警報。店家表示，受到大雨預報的影響，今天的人潮比以往假日略減，反而更加好逛，尤其中午過後雨停了，天氣微涼，更是春天逛老街的好時節。

    鹿港老街業者魏秀娟表示，今天一早因為苗栗、新竹一帶都傳出大雨，也讓鹿港老街業者一早就高度警戒，因為開店做生意的業者最大就是豪大雨或是瞬間暴雨，老街是鹿港鎮地勢最低的地方，多次淹水的經驗，都讓大家淹怕了。

    魏秀娟說，還好今天春雨的雨勢不大，讓店家都放鬆了心情，可以如期開店，因為今天是連假第2天，希望在天氣穩定下，微涼的4月天讓民眾更好逛街，也能逛得更盡興，增加買氣。

    在鹿港老街經營多年茶館的施泰州指出，今年春節大年初一因為網路狂傳鹿港小鎮遊客太多，多到根本是大型站立現場，造成接下來幾天的遊客銳減，讓業者心情像是洗三溫暖。這次清明連假，因為是4天假期，期待有更多的遊客到訪，所幸老天作美，有下雨但只是微微雨，天氣剛剛好，不冷不熱，人潮也剛剛好，不推不擠，都是逛鹿港的好時節。

    鹿港老街今天只有上午小雨，午後雨停，微涼氣候更好逛。（施泰州提供）

    鹿港老街今天只有上午小雨，午後雨停，微涼氣候更好逛。（施泰州提供）

    鹿港老街今天只有上午小雨，午後雨停，微涼氣候更好逛。（施泰州提供）

    鹿港老街今天只有上午小雨，午後雨停，微涼氣候更好逛。（施泰州提供）

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