豪雨猛灌竹縣寶山溪水一度暴漲 鄉長急求竹市青草湖洩洪解危

昨夜的強降雨讓新竹縣寶山鄉境內的溪、河水位也一度暴漲，讓鄉長邱振瑋轉求竹市府讓青草湖洩洪以防寶山淹水。（寶山鄉公所提供）

連日強降雨也讓新竹縣寶山鄉潛藏水患，鄉長邱振瑋為此聯繫新竹市政府，請市府調降位於該鄉下游的青草湖氣墊壩且洩洪，以幫忙紓解寶山境內因野溪暴漲，很可能溢流到路面、橋梁的淹水危機，所幸中午過後雨勢慢慢停下後，這個危機不等青草湖洩洪就已經先行解除。

邱振瑋說，因連日豪雨導致鄉內主要河、溪水位迅速上升，部分水域已近橋面臨界點。為預防重大水患，鄉公所已請新竹市政府配合調整青草湖水利設施，透過氣墊壩調降與洩洪，增加河道滯洪空間，務必把河川水位控制在安全範圍內。

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另外公所也提醒住在低窪區或鄰近山坡地的鄉親，務必落實居家防災，首先就是儘速清理住家周邊的排水溝、陽台排水孔以維持排水順暢。易淹水熱區的居民則建議先把家具、貴重電器移到高處以防萬一。

至於豪雨期間必須外出的人員，則請避開危險路段，行經橋梁、河濱道路應減速慢行，如遇水位過高切勿強行通過。下雨行車視線不良，減速外請打開大燈且拉開安全車距，避免進入易坍方的山區道路，且當道路積水深度不明時請改道，以免車輛熄火受困。

昨夜的強降雨讓新竹縣寶山鄉境內的溪、河水位也一度暴漲，讓鄉長邱振瑋轉求竹市府讓青草湖洩洪以防寶山淹水。（寶山鄉公所提供）

昨夜的強降雨讓新竹縣寶山鄉境內的溪、河水位也一度暴漲。（寶山鄉公所提供）

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