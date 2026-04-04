宜蘭國中小暨幼兒園教甄 今年開缺149人

宜蘭縣國中小暨幼兒園教師甄選，已連續3年開缺，繼前2年大開250、198個缺額後，今年將招考149人，目前甄選簡章已公告並開放報名。（資料照）

宜蘭縣國中小暨幼兒園教師甄選，已連續3年開缺，繼前2年大開250、198個缺額後，今年將招考149人，目前甄選簡章已公告並開放報名，預計16日截止，初試訂於5月底辦理，將採用「中區縣市政府教師甄選策略聯盟」命題試卷。

宜蘭縣今年持續辦理新進教師甄選，預計招考149名缺額，其中國中計有17校53個名額，國小及附設幼兒園則有47校96個名額，甄選類科國中計18類科、國小及附設幼兒園計13類別。

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在國小及附設幼兒園部分，其中每年競爭激烈的幼兒園一般教師僅開缺6人，學前特殊教育身心障礙類教師招考5人。對於熱門的一般教師，今年出缺學校地理位置均比往年好，包括位於羅東鎮的羅東國小及成功國小，另有蘇澳鎮士敏國小、員山鄉深溝國小各1人，以及屬偏遠地區的原住民重點學校大同國小2人。

宜蘭縣府教育處表示，縣府接受各級學校委辦新進教師聯合甄選作業，將秉持公平、公正及公開原則，今年初試及複試兩階段均採「網路方式」辦理，初試是用「中區縣市政府教師甄選策略聯盟」命題試卷，5月31日初試、6月14日複試，期待能有更多熱血教師加入，為宜蘭教育注入新血。

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