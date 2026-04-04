為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭國中小暨幼兒園教甄 今年開缺149人

    2026/04/04 14:54 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣國中小暨幼兒園教師甄選，已連續3年開缺，繼前2年大開250、198個缺額後，今年將招考149人，目前甄選簡章已公告並開放報名。（資料照）

    宜蘭縣國中小暨幼兒園教師甄選，已連續3年開缺，繼前2年大開250、198個缺額後，今年將招考149人，目前甄選簡章已公告並開放報名。（資料照）

    宜蘭縣國中小暨幼兒園教師甄選，已連續3年開缺，繼前2年大開250、198個缺額後，今年將招考149人，目前甄選簡章已公告並開放報名，預計16日截止，初試訂於5月底辦理，將採用「中區縣市政府教師甄選策略聯盟」命題試卷。

    宜蘭縣今年持續辦理新進教師甄選，預計招考149名缺額，其中國中計有17校53個名額，國小及附設幼兒園則有47校96個名額，甄選類科國中計18類科、國小及附設幼兒園計13類別。

    在國小及附設幼兒園部分，其中每年競爭激烈的幼兒園一般教師僅開缺6人，學前特殊教育身心障礙類教師招考5人。對於熱門的一般教師，今年出缺學校地理位置均比往年好，包括位於羅東鎮的羅東國小及成功國小，另有蘇澳鎮士敏國小、員山鄉深溝國小各1人，以及屬偏遠地區的原住民重點學校大同國小2人。

    宜蘭縣府教育處表示，縣府接受各級學校委辦新進教師聯合甄選作業，將秉持公平、公正及公開原則，今年初試及複試兩階段均採「網路方式」辦理，初試是用「中區縣市政府教師甄選策略聯盟」命題試卷，5月31日初試、6月14日複試，期待能有更多熱血教師加入，為宜蘭教育注入新血。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播