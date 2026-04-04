雨炸苗栗！頭份翁遭水圍困船艇救援 獅潭落石1車3人徒步脫困

獅潭消防分隊人員前往將3人引導脫困，載送至安全地點。（消防提供）

豪大雨來襲，苗栗傳出多處淹水災情，頭份市濫坑里一名80歲老翁上午被暴雨積水阻卻通路受困，另，獅潭鄉126線有一車3人因山壁崩塌阻斷前後道路受阻，皆由消防隊員順利救出解圍。

該名老翁一早5點多出門，發現聯外道路淹水，且隨著雨勢不斷，積水水位上升，車輛也遭淹沒，他趕緊往旁邊山上避難，並通報救援。消防局獲報，經確認老翁所處方位，派遣頭份分隊人車前往救援。

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救援人員涉水前往接觸到老翁，評估老翁無大礙，但水深最深約胸口，遂通報船艇人員扛艇涉水進入，以船艇將受困老翁載送引導救出，後送至為恭醫院檢查。

另，獅潭消防分隊於今天中午獲報，有一輛自小客車3人，於126線29.5K遇上落石坍方，前後通道都受阻而受困，但人員及車輛平安，分隊人員前往將3人引導脫困，載送至安全地點，車輛則停留現場。落石部分，則通報獅潭鄉公所處理排除。

獅潭消防分隊人員前往將3人引導脫困，載送至安全地點，車輛則停留現場。（消防提供）

頭份受困老翁被救出。（消防提供）

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