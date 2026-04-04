白沙屯媽、大甲媽必經！土庫13服務站迎香客 洗澡住宿一次到位

土庫鎮公所整合鎮內社區、協會、店家等，全鎮總動員設立13處休憩點提供信徒住宿、洗浴之用。（土庫鎮公所提供）

雲林土庫鎮為縣內中心點，每年白沙屯媽、大甲媽徒步進香必經之路，因此鎮公所整合鎮內社區、協會、店家等，全鎮總動員設立13處休憩點提供信徒住宿、洗浴之用。鎮長陳特凱表示，今年特別增加巡迴服務列車，盼將土庫友善小鎮美名，讓香客「賓至如歸」。

陳特凱表示，土庫鎮從清朝以來就是媽祖進香的古香路，白沙屯媽、大甲媽進香都是必經之路，因此「給香客方便」已成為當地居民習慣，公所今年度和土庫知識青年發展協會、雲林縣萬得文化協會、土庫好COOL商圈發展協會以及多個社區、里辦公處，加上鎮內多間宮廟整合資源，迎接香客。

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陳特凱表示，白沙屯及大甲媽祖徒步進香預計15至17日及19日進入土庫，此次設置順天宮、鎮公所、老人會、土庫驛可可莊園共13個服務點，有流動沐浴、吹風機與手機充電等服務，設置逾40座流動浴室、超過30間流動廁所，每處站點將設服務台，現場由2至3位志工提供資訊及協助，此外更有行動醫療團隊支援。

陳特凱表示，屆時服務站點將是媽祖進香路線，彈性開放，初步盤點服務站可容納超過5000人，考量香客湧入，今年增加巡迴服務列車，只要一站點服務量能爆滿，香客可從服務台尋求協助，屆時將派一輛8人座車輛接送至其他尚有服務量能站點，此外所有休憩場域會全面清消。

土庫知識青年發展協會理事長邱子玲表示，為鼓勵香客未來再次回訪，將在13處發放香客迴游小卡，今年5至6月舉辦8場小鎮深度旅遊導覽，只要持有小卡的香客可免費報名參加，7月還推出土庫特色伴手禮及壓轎金抽獎，還有神秘彩蛋好禮，盼吸引香客回土庫深度參訪。

土庫鎮公所整合鎮內社區、協會、店家等，全鎮總動員設立13處休憩點提供信徒住宿、洗浴之用。（土庫鎮公所提供）

土庫鎮公所整合鎮內社區、協會、店家等，全鎮總動員設立13處休憩點提供信徒住宿、洗浴之用。（土庫鎮公所提供）

今年公所增加巡迴服務列車，只要一站點服務量能爆滿，香客可尋求協助，屆時將派車輛接送至其他尚有服務量能站點。（土庫鎮公所提供）

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