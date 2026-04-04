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    首頁 > 生活

    竹縣動保條例上路 毛孩外出沒繫繩、裝箱籠最高罰1萬5

    2026/04/04 14:25 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣動保自治條例已經上路，即日起帶犬貓等寵物上街，必須要繫繩或用籠子等裝運防護，不然就會被罰錢。（記者黃美珠攝）

    新竹縣動保自治條例已經上路，即日起帶犬貓等寵物上街，必須要繫繩或用籠子等裝運防護，不然就會被罰錢。（記者黃美珠攝）

    新竹縣的毛小孩家長要注意了！新竹縣動物保護自治條例近期已公布施行，即日起，所有的家庭「寵物」，只要外出就要繫繩或用箱子、籠子裝好裝滿，如果違反，最高可罰1萬5000元，且可按次連罰！嚴重程度就跟任意丟棄寵物屍體「同罪」，而這首當其衝的就是國人最愛飼養的家貓和家犬。

    新竹縣動物保護防疫所所長何志豐直言，自治條例所說的「寵物」，除了國人最愛的貓狗，鸚鵡、老鼠、蜥蜴等也都算，沒有勸導期，只要逮到就會直接開罰，即便是寵物貓僅是溜出家門在社區閒晃一樣也罰，所以飼主要特別注意。

    新竹縣動物保護自治條例總共15條，經農業部核定後縣府公布實施，明確規範各機關的動保分工，重點更強化飼主的責任，例如：第6條規定寵物外出應繫繩、使用箱籠或其他適當防護措施；第7條禁止把寵物屍體掛在樹上、投於水中或隨意棄置！違反者最高都可處1萬5000元罰鍰，且可按次連罰。

    此外，法條中也有多項明定對動物友善的措施，包括鼓勵民眾認領養流浪犬、貓並提供相關補助；賦予動保所人員執行動物救援與緊急醫療處置的權限，並明定虐待動物行為人應負擔相關醫療費用；同時也對管理控制流浪犬、貓有更完善的處理機制，並規定把動保教育納入縣府各級學校、教育行政人員進修課程之一。

    新竹縣動保自治條例已經上路，所有寵物，只要外出都要繫繩或使用籠子等工具防護，否則將面臨重罰。（記者黃美珠攝）

    新竹縣動保自治條例已經上路，所有寵物，只要外出都要繫繩或使用籠子等工具防護，否則將面臨重罰。（記者黃美珠攝）

    新竹縣動保所所長何志豐直言，只要寵物在外溜達，就算是在社區裡，沒有繫繩等防護措施，飼主都會被罰。（記者黃美珠攝）

    新竹縣動保所所長何志豐直言，只要寵物在外溜達，就算是在社區裡，沒有繫繩等防護措施，飼主都會被罰。（記者黃美珠攝）

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