推拉拉山「暗空勝地」認證 地方憂影響夜間照明 觀旅局「暗空不暗地」免擔心

桃園市政府積極推動復興區拉拉山「暗空勝地」認證計畫。（圖由台灣暗空協會提供）

桃園市政府推動復興區拉拉山「暗空勝地」認證計畫，3月13日提送暗空認證提名書予國際暗空協會（IDA）認證輔導人先行審查後，最快11月間可取得認證，地方表達歡迎，卻也憂心未來入夜後照明會不足而影響安全，市府觀光旅遊局長陳靜芳強調採「暗空不暗地」原則推動認證，無須擔心夜間照明不足。

市議員張秀菊說，拉拉山「暗空勝地」認證最快11月間可取得，可望讓拉拉山成為星空旅遊的新地標，讓地方非常期待，也希望能帶動民宿、餐飲、農產品等經濟效益，同時地方憂心「暗空勝地」認證若對夜間照明限制太多，恐將影響到交通、安全，甚至是居民的正常夜間生活。

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陳靜芳表示，市府以照明安全為前提，導入「暗空不暗地」的設計理念，持續辦理「暗空勝地」認證範圍內的戶外照明改善，透過對光源的設計如照明角度、色溫調整，讓光線只照在該照的地方，不讓光線作為娛樂或炫耀等用途，減少多餘的光線溢散到天空，避免輝光遮蔽星空，也對生態友善。

陳靜芳說，市府將持續營造觀星友善環境，將拉拉山遊客中心打造為暗空教育基地，協調馬崙砲台2期用地規劃，以優化觀星環境品質，並結合在地業者、學校培育星空導覽人才，推動暗空相關遊程與主題活動，帶動地方觀光發展。

桃園市政府積極推動復興區拉拉山「暗空勝地」認證計畫。（圖由台灣暗空協會提供）

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