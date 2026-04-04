暴雨襲苗栗、泥水瀑灌民宅 卓榮泰再籲：立法院速審總預算

苗栗暴雨成災，行政院長卓榮泰今天在臉書表示，他指示中央相關部會務必嚴密掌握各地災情，即刻回報並給予地方政府即時支持。（資料照）

苗栗暴雨成災，行政院長卓榮泰今天在臉書表示，他指示中央相關部會務必嚴密掌握各地災情，即刻回報並給予地方政府即時支持，同時呼籲，極端氣候對台灣帶來嚴峻挑戰，中東情勢更持續動盪，期盼立法院儘速審議並通過今年度中央政府總預算及國防特別預算條例等，讓國家能妥善應對挑戰。

卓榮泰指出，暴雨對苗栗等地區帶來多處嚴重淹水災情，泥流灌進許多鄉親家裡，車輛拋錨、交通受阻。他指示中央相關部會務必嚴密掌握各地災情，即刻回報並給予地方政府即時支持，以人民安全為第一優先要務。

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卓榮泰強調，面對極端氣候已是一大考驗，但最大的考驗是儘管行政院持續強力呼籲、懇求，立法院到汛期來臨前仍遲遲未通過今年度總預算。

卓榮泰說，極端氣候對台灣帶來嚴峻挑戰，亦面臨當前中東情勢持續動盪。無論是穩定物價、確保民生供應，或是強化防災應變能力，都需要預算作為後盾；然而，若總預算尚未完成三讀，相關災損金與第二預備金將無法動支，勢必影響政府即時因應能力。

卓榮泰強調，立法院應履行憲法所賦予的職責，以保護人民安全、維持國家正常運作為第一優先，儘速審議並通過今年度中央政府總預算及國防特別預算條例，讓國家具備充足的資源與量能，妥善應對各項內外挑戰。

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