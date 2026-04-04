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    首頁 > 生活

    旗山天后宮動土興建香客大樓 打造南台灣宗教觀光新地標

    2026/04/04 13:49 記者黃佳琳／高雄報導
    旗山天后宮動土興建香客大樓，期打造南台灣信仰新地標。（廟方提供）

    旗山天后宮動土興建香客大樓，期打造南台灣信仰新地標。（廟方提供）

    旗山重要信仰中心「旗山天后宮」今舉行「行旅香客大樓」動土典禮，廟方指出，由於近年白沙屯媽祖遶境等大型宗教活動盛大，湧入旗山的香燈腳與信眾爆棚，現有接待空間早已供不應求，因此斥資興建地下1層、地上7層的現代化香客大樓，期完工後能成為南台灣宗教觀光的新地標。

    主委葉冠億指出，旗山天后宮媽祖靈驗，吸引全台無數信眾慕名而來，尤其大型活動期間，住宿需求極大。這次規劃的香客大樓共設有46間客房，可容納96人同時住宿，除了提供信眾更完善、舒適的休憩環境外，也要讓香客感受到賓至如歸的服務品質。

    今日動土典禮依循傳統禮制，由主祭者率領地方仕紳上香祈福，並由道長宣讀疏文，祈求媽祖保佑工程期間平安順利。現場進行象徵開工大吉的「三鏟動土」儀式，氣氛莊嚴熱烈。

    廟方強調，「香客大樓行旅」不只是提供住宿，未來更將結合宗教文化與旗山在地觀光，帶動周邊商圈發展。透過信仰的力量，讓更多遊客走進旗山、認識山城文化，在天上聖母的庇佑下，打造兼具信仰與深度旅遊的優質據點。

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