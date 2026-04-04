清明期間限定！ 南港山水綠生態公園「會旋轉的花」綬草現蹤

綬草又名「盤龍參」，花朵小巧細緻，沿著細長花莖呈螺旋狀排列，宛如迷你小龍盤旋而上，十分討喜。（環保局提供）

山豬窟衛生掩埋場經台北市環保局多年復育，成為南港山水綠生態公園，近期春意漸濃，公園內的綬草已陸續綻放，為草地點綴上一抹細緻風景。環保局指出，每年清明前後正值綬草花期，近期園區草地間已可見其蹤影。

環保局表示，綬草又名「盤龍參」，花朵小巧細緻，沿著細長花莖呈螺旋狀排列，宛如迷你小龍盤旋而上，十分討喜，山水綠生態公園環境開闊，提供綬草良好的生長條件，民眾在園區漫步時，不妨放慢腳步、低頭觀察，或許就能在草地間發現這份來自自然的驚喜，感受不同於大型花卉的細膩之美。

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除了賞花踏青外，環保局也說，園區設有台北市「創能、儲能示範場域」，展示太陽光電、風力發電、氫能燃料電池及儲能系統等設施，民眾在親近自然之餘，也能進一步了解再生能源與能源管理應用，認識如何在日常生活中實踐節能減碳，邁向淨零永續目標。

環保局提醒，綬草雖然外型嬌小迷人，但其生長速度緩慢，一旦遭受破壞或盜採，將難以在短時間內恢復，為維護公園生態多樣性與自然景觀，請民眾共同愛護環境，切勿採摘或破壞綬草及其棲地。

環保局指出，每年清明前後正值綬草花期，近期園區草地間已可見其蹤影。（環保局提供）

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