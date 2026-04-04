氣象署發布中度磁暴警示 持續達18小時「恐影響導航、通訊」

因地球磁場擾動，氣象署發布太空天氣警示訊息。（取自氣象署官網）

中央氣象署在今天（4日）發布太空天氣警示訊息，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到中度（G3）等級，預計持續時間長達18小時，預估影響包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。

氣象署說明，受到太陽表面活躍區（AR4403）在4月2日發生C5.2級長延時太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件（CME），4月4日通過近地太空環境，造成行星際磁場及太陽風風速明顯增加。

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氣象署說明，依據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約18小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

氣象署說明，預估影響包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正；人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

因地球磁場擾動，氣象署發布太空天氣警示訊息。（取自氣象署官網）

因地球磁場擾動，氣象署發布太空天氣警示訊息。（取自氣象署官網）

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