嘉縣代表隊赴美參加FRC機器人賽 長榮航空暖心獻祝福

嘉義縣機器人競賽代表隊（FRC7551）」赴美國參加機器人競賽區域賽。（竹崎高中提供）

「嘉義縣機器人競賽代表隊（FRC7551）」搭乘長榮航空前往美國參加4月6日至8日FIRST Robotics Competition（FRC）機器人競賽區域賽，領隊、竹崎高中校長蘇淵源4日在臉書PO文，感謝長榮航空在抵達紐約機場前，透過廣播、卡片祝福代表隊為台灣爭光，讓師生們超級感動，誓言全力以赴。

蘇淵源在臉書PO文指出，機長在即將抵達紐約前向全體廣播，座艙長用卡片親手寫上滿滿的祝福，感謝長榮航空BR 32 TPE —> JFK全體機組員的誠摯鼓勵和溫馨祝福，服務超優品質滿分，這是台灣的驕傲。

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長榮航空BR32座艙長卡片上寫著「紐約之行即將展開，很榮幸能陪伴大家踏上這段重要旅程。一路走來的努力及付出，都將在國際舞台上綻放光芒。願你們沉著應戰，發揮實力，也為你們代表台灣出賽感到驕傲與期待，加油！，相信你們能為國爭光」。

嘉縣府教育處表示，FRC競賽重視機器人設計、團隊溝通合作與國際互動能力，為了讓偏鄉學生能站上國際舞台，縣府訂定〈嘉義縣政府補助所屬高級中等以下學校學生參加國際競賽要點〉，今年核定補助竹崎高中師生200萬元，支持13名學生及4名師長前往美國參賽。

全球指標性的高中生機器人賽事FRC，每年吸引3600支國際隊伍、9萬名高中生參賽，今年嘉義縣代表隊其他國家共48支隊伍將同場競技。

嘉義縣機器人競賽代表隊搭乘長榮航空前往美國參加機器人競賽區域賽，座艙長親手寫滿滿祝福的卡片。（竹崎高中提供）

嘉義縣機器人競賽代表隊搭機前往美國參加機器人競賽區域賽。（竹崎高中提供）

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