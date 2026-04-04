嘉市振興商圈夜市券2500萬元兌換完畢 使用期限至6月底

嘉市振興券總額度2500萬元已全數兌換完畢。（嘉市政府提供）

嘉義市為延續普發6千元振興消費金政策，推出加碼方案「振興商圈夜市券」，兌換總額度2500萬元已於3月31日全數兌換完畢；市府建設處提醒，振興券使用期限至6月30日，以免逾期失效影響自身權益。

建設處表示，振興券使用範圍相當廣泛，全市有逾900間店家參與收券行列，消費選擇多元且便利，從大型百貨、量販賣場到便利商店、知名餐飲與在地特色店家皆可使用。

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無論是日常採買、品嚐美食、逛街購物或夜市小吃，都能使用振興券折抵消費，一券在手即可暢遊嘉市，享受經濟實惠的消費回饋；使用振興券更有機會抽中多項現金，獎項總價值高達百萬元。

建設處指出，此次持在嘉市消費發票兌換振興券活動，累計登錄發票金額突破2.7億元，預期創造超過10倍的消費效益；所蒐集之發票，後續將由市府全數捐贈予嘉市社福機構，讓消費不僅帶動經濟，也能回饋社會，發揮更大公益價值。相關活動資訊可至「嘉市振興商圈夜市券」官方網站查詢。

嘉市府建設處提醒振興券使用期限至6月30日。（嘉市政府提供）

嘉市推出振興券，使用範圍包括文化路夜市。（資料照）

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