防塑膠袋之亂！金門「查緝民生犯罪聯繫平台」四天二度查袋蟲

金門檢、調、警、消保「查緝民生犯罪聯繫平台」再出擊，由地檢署主任檢察官葉子誠（中）帶隊前往市場查察嚴防囤積居奇、哄抬物價。（金門地檢署提供）

中東戰火引發台灣市面急購塑膠袋之亂！金門地檢署今天表示，經聯手縣政府、縣警局及法務部調查局福建省調查處，昨天前往金湖鎮公所公有零售市場進行第2波聯合稽查作業，市面塑膠袋供給沒有短缺、沒有哄抬價格及囤積等情事。

金門地檢署表示，國際情勢導致石化原料供應受到影響，塑料製品供應及價格也受波動，為防範不肖業者藉此牟取不法厚利、侵害民生，已於3月31日邀集轄內行政、警政、調查等機關，全面啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，並於同日展開第1波稽查行動。再於3日針對東半島採買重鎮金湖鎮公有零售市場進行第2波聯合稽查行動。

請繼續往下閱讀...

地檢署表示，經過實地走訪稽查，該市場塑膠袋供給正常、並無哄抬價格及囤積等情形；並在該市場自治會會長楊宇聖陪同下，聽取當地民眾及攤商意見，以確保並掌握物資供應狀況，以利追查。

葉子誠說，下一波可能會針對業者進行稽查，呼籲業者切勿刻意囤積物資、哄抬價格，甚或散布謠言以圖厚利。民眾若發現有相關不法，可撥打0800-007007專線提出檢舉，地檢署一定依法究辦，全力維護金門民生物資供應與價格穩定。

金門地檢署主任檢察官葉子誠（右一）與管區員警進入坊間商行了解塑膠袋供應情形。（金門地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法