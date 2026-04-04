地方創生計畫助攻 蝦殼再利用打造在地特色鮮蝦玉米棒

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成（左）將持續陪伴黃佳煌製作出具在地特色的「鮮蝦玉米棒」。（張建成提供）

國家發展委員會為鼓勵25-45歲青年組隊透過地方創生行動帶動在地發展，推出「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，嘉義縣義竹鄉新店村「祖孫蝦養殖場」黃佳煌在縣府農業處輔導與支持下，以「蝦鄉共好－鮮蝦棒棒」為主題向國發會提案，在眾多申請案件中脫穎而出，獲得35萬元補助，可以放手開發在地風土特色伴手禮。

縣府農業處漁業科長張建成指出，「蝦鄉共好－鮮蝦棒棒」計畫結合義竹兩大代表性物產白蝦與硬質玉米，創新開發「鮮蝦玉米棒」產品。白蝦在去殼取仁後，所剩蝦殼如直接棄置相當可惜，其實富含甲殼素、蝦紅素、鈣質及多種微量元素，具有高度營養價值；而硬質玉米過去多用於飼料用途，但經適當加工處理，同樣可轉化為兼具營養與多樣性的食品原料。

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張建成表示，這個計畫將蝦殼研磨為蝦粉，與玉米進行產品開發，製作出具在地特色的「鮮蝦玉米棒」，不僅充分利用原料價值，減少資源浪費，也展現地方風味特色，進一步提升農漁產品的附加價值。

黃佳煌說，計畫獲核定補助只能高興一下而已，接下來的挑戰更大，如何化理想為實績還有一段路要走，而且計畫今年11月就要成果發表，因而要趕在8、9月間研發出合乎期待的「鮮蝦玉米棒」，時間相當緊迫，不過化壓力為動力，奮力朝目標邁進。

張建成強調，漁業科團隊將持續陪伴黃佳煌，運用地創計畫資源，透過白蝦及玉米產業跨域整合與創意加值，產品問市後，也會導入「嘉義優鮮」品牌行銷，為地方注入新動能，實現「循環經濟」及「共好」的在地創生願景。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成（左）將持續陪伴黃佳煌製作出具在地特色的「鮮蝦玉米棒」。（張建成提供）

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