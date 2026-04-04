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    首頁 > 生活

    重現梵谷名畫！石門嵩山鳶尾花海盛開 漫步石砌技藝品嘗千歲米

    2026/04/04 13:14 記者羅國嘉／新北報導
    石門嵩山社區最吸睛的景觀，就是擁有百年以上石砌梯田。（石門嵩山社區提供）

    石門嵩山社區最吸睛的景觀，就是擁有百年以上石砌梯田。（石門嵩山社區提供）

    宛如將梵谷名畫《鳶尾花》搬進現實！每年4月中旬至5月中旬，新北市石門嵩山社區迎來鳶尾花盛開期，紫、藍、白、黃各色花卉在百年砌石梯田間層層綻放，成為北海岸春季限定的藝術級景觀。遊客不僅能欣賞先民交錯咬合的乾砌石技藝與古樸石頭厝，還能品嚐由高齡農友友善耕作、營養價值極高的「千歲米」，在山海交會處體驗一段融合文化工藝與在地風味的春日小旅行。

    新北市農業局長諶錫輝指出，石門嵩山社區以擁有百年歷史的石砌梯田聞名，先民利用火山岩透過傳統不填漿的乾砌工法，展現厚實質樸的建築智慧，並與當地著名的「許家石頭厝」相互輝映。當鳶尾花季來臨時，紫色花海沿著田埂曲線綻放，與幾何線條明確的梯田勾勒出如畫般的絕美視角。

    諶錫輝表示，社區近年積極參與農村再生計畫，推廣友善耕作的「黑米」，因參與復耕的農民年齡總和超過千歲，故美名為「千歲米」。該米種保留含花青素的紫黑色外麩皮，並遵循傳統「倒曬」工法，散發獨特米香。現場設有休憩區與農特產販售位，鼓勵遊客以行動支持在地小農。

    諶錫輝說，由於社區聯外道路狹窄，新北市農業局建議民眾多利用大眾運輸工具前往。遊客可由淡水捷運站搭乘862或863公車至「老梅站」，再轉乘每日5班（週二停駛）的社區巴士F154至「順天聖母廟站」，步行5分鐘即可抵達。提醒賞花民眾，因田埂較窄且濕滑，建議穿著防滑鞋類，並秉持「不採花、不踩踏、不破壞」原則保護環境。

    石門嵩山社區黑米。（石門嵩山社區提供）

    石門嵩山社區黑米。（石門嵩山社區提供）

    每年4月中旬至5月中旬是石門嵩山社區鳶尾花盛開的季節。（農業局提供）

    每年4月中旬至5月中旬是石門嵩山社區鳶尾花盛開的季節。（農業局提供）

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