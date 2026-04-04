新北技職北區賽狂掃17金！ 網頁技術、移動機器人奪大滿貫

拿下漆作裝潢第一名的瑞芳高工周旻澔同學分享，這面金牌是無數次練習與堅持換來的成。（教育局提供）

勞動部「第56屆全國技能競賽」北區青年組成績揭曉，新北市一舉奪下17項職種冠軍，更在「網頁技術」與「自主移動機器人」兩大領域包辦前5名，此次競賽新北共計109人獲獎、67名選手強勢挺進全國決賽，獲獎人數較去年顯著成長，不僅在AI與數位科技領域表現亮眼，傳統工藝技術亦穩坐龍頭，再次證明新北作為技職教育領航者的厚實底蘊。

教育局指出，這屆競賽新北多所學校表現卓越，三重商工勇奪4金、瑞芳高工3金、鶯歌工商2金，其餘包括新北高工、東海高中、智光商工、正德國中、樟樹國際實中、樹人家商及泰山高中皆有金牌進帳。其中，新北高工以28個獎項成為獲獎數最多的學校。除了在網頁技術與自主移動機器人達成「大滿貫」外，花藝職種也包辦前4名，CAD機械設計製圖、商務軟體設計及板金等職種則囊括前2名。從AI尖端技術到精緻傳統工藝，全面呈現新北技職穩健且多元的競爭力。

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賽場上的亮眼成績源於長期扎實的訓練。榮獲CAD機械設計製圖第一名的三重商工雷祐嘉感性表示，賽前每日練習至晚間10點，感謝老師精準檢視圖面並以動畫導引，這座金牌是師生並肩作戰的成果。

拿下漆作裝潢冠軍的瑞芳高工周旻澔則分享，金牌是靠著「再撐一下」的信念與無數次細節磨練換來的，感謝指導老師蔡須全及學長的傾囊相授。而商務軟體設計金牌得主、新北高工洪翊恩指出，去年的參賽經驗讓他學會冷靜拆解題目，針對弱點深度鑽研是奪冠最重要的養分。

教育局表示，新北技職教育採取「扎根國中、銜接高中」的完整路徑，透過就地獎學金、三級培訓制度與六大培育策略，目前已打造10座「國際級金手培育基地」。未來將持續整合產官學資源，透過專業精進與國際化接軌，陪伴學生適性發展，培養具備國際競爭力的實作人才。

榮獲CAD機械設計製圖第一名的三重商工雷祐嘉同學表示這座金牌是師生並肩作戰的職人成。（教育局提供）

漆作裝潢第一名的瑞芳高工周旻澔同學感謝蔡須全老師、學長及國手的傾囊相授。（教育局提供）

榮獲商務軟體設計職種第一名的新北高工洪翊恩同學表示特別感謝老師的辛勤栽培。（教育局提供）

榮獲CAD機械設計製圖第一名的三重商工雷祐嘉同學感謝老師每天協助精準檢視圖面、運用。（教育局提供）

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