教師法修法仍不足 教育轉型正義聯盟籲擴大保障平反教師

教育轉型正義聯盟召集人張文隆今年初參加辜寬敏基金會舉辦的「轉型正義教育論壇」。（張文隆、辜寬敏基金會提供）

針對立法院教育文化委員會近日研議修正「教師法」第25條，擬改為「調查還教師清白時，可補發停職期間全薪」。教育轉型正義聯盟今（4）日發聲明表示，此修正雖是遲來的正義，但仍顯不足，支持召委伍麗華主張修正「教師待遇條例」第19條，呼籲立院司法法制委員會加速修法，不只牽涉到因調查停聘獲得平反的老師權益，更關係遭終局停聘、解聘、不予續聘獲平反的教師權益。

教育轉型正義聯盟召集人張文隆表示，以「終局停聘」的老師為例，申訴、再申訴即需時一年，老師雖可直接提起行政訴訟，但壓力太沉重，所以常是申訴、再申訴，非不得已才提起行政訴訟，亦即常是遭「終局停聘」一年後才會在行政法院討公道，行政訴訟又曠日費時，老師要養家糊口又要負擔高昂律師費，嚴重傷害老師及其家人。

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張文隆表示，行政法院屬司法體系，法官具高度專業，加上沒有行政體系官官相護和黑箱蓋牌問題，老師們在行政訴訟獲得平反的案例愈來愈普遍，以教育轉型正義聯盟成員為例，地方政府和校方錯發停聘公文，地方申評會未發現，教育部中央申評會發現有問題「提醒」地方政府，地方政府才再進行補發，等中央申評會評議結果出爐後，地方政府又發現補發的停聘公文是錯的，於是第三次補發公文表示「前兩份停聘公文皆作廢，並且自始不生效力。」但停聘是「契約的意思表示」，豈有時效已過再補發契約？地方政府和校方法治觀念顯不足。

張文隆表示，民進黨立委林宜瑾曾根據教師團體調查統計指，2024至2025年校事會議受理投訴完成調查案件數769件，最終停解聘僅26件。教師經調查後如未受處分，本應補發其應得薪資，且最低底線一定要補發學術研究加給，不管對「調查停聘」或「終局停聘」的老師皆如此，呼籲司法法制委員會修正「教師待遇條例」第19條時，應修正第3款為「本薪（年功薪）和學術研究費應予補發」。

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