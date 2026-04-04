虎尾持法媽祖宮文昌祈願祭登場！ 學子闖五關求金榜題名

第一關由學子先到夫子殿參拜，並摸殿前四金柱。（記者李文德攝）

雲林虎尾持法媽祖宮今（4）日舉辦文昌祈願祭，依循古禮，帶領學子通過五關，開智慧、過魁星亭。廟方表示，此傳統連續舉辦超過20年，盼讓一家大小祈求平安，求課業順利。

持法媽祖宮主祀媽祖，更供奉文衡帝君、文昌帝君、紫陽夫子、孚佑帝君及魁星夫子，因此每逢各種考試前，許多學子都會前往參拜，從2005年起，廟方都會舉辦文昌祈願祭。

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廟方主委蘇遠明表示，文昌祭依循古禮，由廟方先請神後，展開五大儀式，先讓信徒到夫子殿參拜，摸殿前「狀元及第、馬上封侯、節節高升、鯉躍龍門」功名四金柱後，緊接著再過魁星亭，拜紫陽夫子加功祿、磨心志、拔蔥，扣文成鐘，最後再讓信眾吃狀元粥、喝去霉茶，晉文昌燈後結束流程。

今天早上雖然陰雨不斷，但仍吸引不少家長帶著孩子前來參拜。民眾表示，孩子即將國中會考，希望來參拜後，可以讓他心想事成。

蘇遠明表示，今年過魁星亭前的執印官，由考取醫師執照的陳偉萍、考到成功大學心理系的郭秉睿，分別擔任上下午執印官，為參加的信眾祈福加持。

陳偉萍表示，從高中後就跟著家人拜持法媽祖，順利考取到內科專科、感染科執照，盼未來能用一己之力，幫助更多病人；郭秉睿表示，未來將朝臨床心理師的方向邁進，希望此次擔任執印官，為更多學子祈福加油。

第二關讓信眾過魁星亭。（記者李文德攝）

第三關為拜紫陽夫子加功祿、磨心志、拔蔥。（記者李文德攝）

第四關讓學子吃狀元粥、喝去霉茶。（記者李文德攝）

信眾晉文昌燈後結束全部文昌祈願祭流程。（記者李文德攝）

今年過魁星亭前的執印官，由考取醫師執照的陳偉萍擔任上午執印官。（記者李文德攝）

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