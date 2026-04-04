竹縣山區強降雨 北埔鄉南埔村「百分橋」一度預防性封橋

新竹縣北埔鄉百分橋今早一度預防性封橋，目前雖已恢復通行，但考慮仍受鋒面影響中，公所呼籲用路人行經小心。（取自竹縣府官網）

近日新竹縣內深夜均出現強降雨，昨天（3日）深夜10點過後雨勢更是明顯，造成貫穿北埔、峨眉2鄉的峨眉溪溪水暴漲，2鄉在南埔村和中盛村共有27名大人、小孩一度受困，其中北埔鄉南埔村「百分橋」也因此緊急預防性封橋，全面禁止通行，儘管目前因應雨勢變緩已重新恢復交通，但縣府提醒天候不穩，行經時仍要特別留意。

北埔鄉長莊明增說，昨天深夜10點過後該鄉開始下大雨，今天凌晨2點左右雨勢變強，強降雨持續到清晨6點過後才逐漸轉歇，但早上11點過後又開始下起大雨。從氣象資料看，北埔今天的累積雨量已超過250毫米，而這波雨勢很可能持續到明天凌晨，所以公所第一時間啟動應變機制，配合縣府整合消防、警察等單位人力，全力投入救援與搶修作業。

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縣府統計，這波強降雨在北埔、峨眉低窪區的淹水受災戶或受影響戶，至少有6戶、27人。其中北埔番婆坑跟南坑地區共撤離6戶、15人，8大2小被安置在北埔圖書館，另有2大2小安置在南坑活動中心， 1人已經依親，公所已開設防災收容所並進駐3人待命。峨眉中盛村受困的10大2小是外地來客，經消防人員救助脫困後陸續由親友接回。

針對山區旅宿安全，縣府也全面清查，確認雪霸休閒農場等地現場雨勢雖大，但住宿遊客均平安無虞，暫無需協助事項，已請遊客暫時留在安全地點，避免下山風險。

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