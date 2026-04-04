為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣山區強降雨 北埔鄉南埔村「百分橋」一度預防性封橋

    2026/04/04 12:20 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣北埔鄉百分橋今早一度預防性封橋，目前雖已恢復通行，但考慮仍受鋒面影響中，公所呼籲用路人行經小心。（取自竹縣府官網）

    新竹縣北埔鄉百分橋今早一度預防性封橋，目前雖已恢復通行，但考慮仍受鋒面影響中，公所呼籲用路人行經小心。（取自竹縣府官網）

    近日新竹縣內深夜均出現強降雨，昨天（3日）深夜10點過後雨勢更是明顯，造成貫穿北埔、峨眉2鄉的峨眉溪溪水暴漲，2鄉在南埔村和中盛村共有27名大人、小孩一度受困，其中北埔鄉南埔村「百分橋」也因此緊急預防性封橋，全面禁止通行，儘管目前因應雨勢變緩已重新恢復交通，但縣府提醒天候不穩，行經時仍要特別留意。

    北埔鄉長莊明增說，昨天深夜10點過後該鄉開始下大雨，今天凌晨2點左右雨勢變強，強降雨持續到清晨6點過後才逐漸轉歇，但早上11點過後又開始下起大雨。從氣象資料看，北埔今天的累積雨量已超過250毫米，而這波雨勢很可能持續到明天凌晨，所以公所第一時間啟動應變機制，配合縣府整合消防、警察等單位人力，全力投入救援與搶修作業。

    縣府統計，這波強降雨在北埔、峨眉低窪區的淹水受災戶或受影響戶，至少有6戶、27人。其中北埔番婆坑跟南坑地區共撤離6戶、15人，8大2小被安置在北埔圖書館，另有2大2小安置在南坑活動中心， 1人已經依親，公所已開設防災收容所並進駐3人待命。峨眉中盛村受困的10大2小是外地來客，經消防人員救助脫困後陸續由親友接回。

    針對山區旅宿安全，縣府也全面清查，確認雪霸休閒農場等地現場雨勢雖大，但住宿遊客均平安無虞，暫無需協助事項，已請遊客暫時留在安全地點，避免下山風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播