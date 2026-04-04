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    首頁 > 生活

    12縣市豪大雨強襲！苗栗大豪雨警戒 最新雷雨警報範圍看這裡

    2026/04/04 12:28 即時新聞／綜合報導
    下雨示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    下雨示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    受到鋒面影響，易有短延時強降雨。氣象署今日上午11時對12縣市發布豪、大雨特報，8縣市發布大雷雨即時訊息，2縣市發布災防告警訊息請民眾多留意。另，氣象署上午11時56分針對台東縣發布高溫特報。

    氣象署指出，鋒面影響，易有短延時強降雨，今（4）日苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，新竹縣、台中市及彰化縣有局部大雨或豪雨，新北至桃園、新竹市、雲林至台南及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。大豪雨地區：苗栗縣。

    氣象署還發布大雷雨即時訊息、災防告警訊息，針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時48分止。針對「南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時23分止。

    災防告警訊息影響範圍包括「台南市、嘉義縣」，提醒民眾附近有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，持續至13時53分止。

    另外，由於西南風沉降影響，台東縣已有焚風發生，今白天台東縣為黃色燈號，提醒多補充水份、慎防熱傷害。

    氣象署今日上午11時對12縣市發布豪、大雨特報。（圖擷取自氣象署）

    氣象署今日上午11時對12縣市發布豪、大雨特報。（圖擷取自氣象署）

    氣象署上午針對台東縣發布高溫特報。（圖擷取自氣象署）

    氣象署上午針對台東縣發布高溫特報。（圖擷取自氣象署）

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