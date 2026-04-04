鏟子超人回來了！光復鄉路跑 千人傳愛

愛在光復千人路跑今天清晨在光復鄉起跑，參賽者在「榮耀九三運動協會」總顧問徐正冠、超馬上校鄒雙喜號召下，共有千人一起開跑。（記者游太郎攝）

鏟子超人回來了！去年0923樺加沙颱風後造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，半個光復鄉遭滅鄉，至今19死5失蹤，災後仍有數百公頃土地無法復耕，災民一遇下大雨的夜晚就宛如夢魘重來，在「榮耀九三運動協會」總顧問徐正冠博士、有「超馬上校」之稱的執行長鄒雙喜號召下，今天清晨在光復鄉舉辦愛心路跑，吸引千人參加。

參加路跑的退役軍官眾多，來自桃園的薛夢賢特別把「400馬」獻給光復鄉；光復鄉西富國小老師吳新明也說，順利完賽後要把人生「100馬」的完賽獎牌送給班上同學；從美國回台探親的跑者Koa Jole Fowlke同樣也將「100馬」獎牌的祝福送給光復。

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活動現場除了表揚救災有功單位花防部、花蓮縣後備旅、民間救難隊等單位，現場部落頭目、長老也在起跑前以傳統阿美族儀式為跑者祈福，比賽在上午6點半鳴槍出發！

賽程分為全馬（馬太鞍）、半馬（太巴塱）及10公里（阿陶莫）以及6公里（大和）等4組，原本路線途經受災嚴重的馬太鞍、光復鄉市區等，然而目前汛期前夕全國各河川分署都在加緊疏濬及堤防工程，因此路線調整，從台糖花蓮糖廠出發後，改跑嘉農溪、馬佛社區及大農大富平森園區，糖廠早年收集原料甘蔗使用的「林田幹線」也有部分納入賽道，全馬組更跑到平森遊客中心折返，讓跑者在蜿蜒的平地森林自行車道上一邊跑步、想像這個過去空氣中常飄著蔗糖甜甜香味的地方，曾經如何興盛。

比賽的補給水、食物都是地方攤商、農民提供，前一天晚上的選手之夜還特別舉辦箭筍饗宴餐會，完賽紀念品也是光復產的稻米、農產加工品等，用新台幣幫助光復鄉。

主辦的香草場社區發展協會理事長林秀美表示，這是一場不只是路跑的路跑，而是希望傳遞關懷、心意和承諾，很感謝有這麼多全國來的跑者，這些都是曾經的鏟子超人，感謝他們替光復鄉做過這麼多。

開賽前馬太鞍、香草場等部落頭目，為跑者祈福、平安完賽。（記者花孟璟攝）

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