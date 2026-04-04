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    首頁 > 生活

    強降雨釀災 竹縣竹東、五峰122號縣道樹倒、落石

    2026/04/04 11:50 記者黃美珠／新竹報導
    受深夜強降雨影響，122號縣道在新竹縣竹東、五峰地區有多處落石坍方，圖為41.3公里處已經搶通可以單向通行。（竹縣府提供）

    受深夜強降雨影響，122號縣道在新竹縣竹東、五峰地區有多處落石坍方，圖為41.3公里處已經搶通可以單向通行。（竹縣府提供）

    受強降雨影響，新竹縣出現多處災情，除了北埔、峨眉傳出有淹水導致27人一度受困，通往竹東、五峰的122號縣道也因多處路段發生路樹倒塌、或土石崩落，縣府工務處等相關單位一早緊急調度人員到場搶修，目前都至少維持單線通車的狀態，請用路人儘量避免靠近或提早改道。

    縣府表示，他們一早獲報122號縣道因為路樹、土石以及落石導致的災情共有7件，其中竹東地區就佔了5件。

    首先在竹東中興路1段因路樹土石滑落，目前用調撥車道的方式處理。122號縣道24.8公里處，交通一度被落石干擾，但稍早已先排除，恢復正常交通。但是26K、29K、32K處目前仍都因落石僅能單線通行。

    五峰鄉境內，122號縣道在41.3公里也因樹木土石滑落，暫時搶通可單線通行，45.1公里處的落石還在處理，但也可單線通行。

    受深夜強降雨影響，122號縣道在新竹縣竹東、五峰地區有多處落石坍方，圖為41.3公里處已經搶通可以單向通行。（竹縣府提供）

    受深夜強降雨影響，122號縣道在新竹縣竹東、五峰地區有多處落石坍方，圖為41.3公里處已經搶通可以單向通行。（竹縣府提供）

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