竹市9旬嬤領市場補償款失安老津貼 納保官跨機關協助恢復

新竹市稅務局與國稅局跨機關合作，協助9旬阿嬤（右三）恢復安老津貼。（竹市稅務局提供）

新竹市1名9旬阿嬤過去在市場擺攤維生，2024年間因市府收回攤位，阿嬤獲50餘萬元的補償款，卻因年度所得超過50萬元門檻，不符安老津貼申領資格，導致每個月3000元的安老津貼被取消，阿嬤得知後心情低落，食慾不振，經稅務局與財政部北區國稅局新竹分局透過納稅者權利保護官（簡稱納保官）跨機關合作，釐清阿嬤的所得認定，讓阿嬤得以恢復領安老津貼，終於讓阿嬤露出笑容。

稅務局提到，這名9旬阿嬤過去長年在市場擺攤，因市場在2024年間由市府收回，阿嬤得以領取約50餘萬元補償款，卻在今年接獲區公所通知，因年度所得超過50萬元門檻，已不符安老津貼申領資格，將取消安老津貼。阿嬤得知後心情低落，甚至影響食慾，同住兒子看在眼裡極為不捨，因而向稅務局納保官尋求協助。透過中央與地方的合作，最終阿嬤得以恢復每月可領3000元安老津貼，也因而重拾笑容。

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稅務局提到，在受理此案件後，發現關鍵在於補償款性質的認定，因此聯繫北區國稅局新竹分局納保官共同研議，並協調市府產業發展處提供補償依據，確認其中約20萬元屬設備搬遷補償費，屬填補損失性質，得不列入所得。因此國稅局主動更正阿嬤所得資料，並提供市府社會處重新審核，免除阿嬤另行申請程序，也讓阿嬤順利恢復領取安老津貼，重啟笑顏。

新竹市稅務局與國稅局跨機關合作，協助9旬阿嬤（左）恢復安老津貼。（竹市稅務局提供）

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