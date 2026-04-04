南市兒童節親子闖關 職安向下扎根

市長黃偉哲發放糖果，與小朋友開心互動。（記者吳俊鋒攝）

今天是兒童節，台南市政府勞工局今天以「職場安全及健康」為主題，舉辦大型親子活動，透過系列的闖關，寓教於樂地扎根正確的知識與觀念，現場也安排才藝表演，並搭配遊樂設施，讓大小朋友歡度連續假期。

市長黃偉哲主持開幕，並抽出摸彩大獎，現場巡禮時，不斷發放糖果，祝福小朋友兒童節快樂，孩子們簇擁，氣氛熱烈。

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黃偉哲表示，透過主題闖關，將職場安全與健康若從小扎根，讓正確的觀念深植人心，長大後可內化成行為的一部分，是很有意義的活動。

勞工局力推安全健康「希望家園」，結合兒童節，今於曾文市政願景園區舉辦親子活動，雖然開幕後下起陣雨，但有安排室內手作課程，闖關遊戲也在棚裡進行，大小朋友仍陸續湧至。

系列闖關活動，包含感電、噪音、化學品危害預防，以及機械作業安全等體驗，宣導不同職場環境的危害與預防措施。

現場也安排才藝表演節目，還有小丑氣球秀，並搭設小朋友最喜愛的遊戲氣墊溜滑梯。

目前正在南臺科大進行為期一年專業培訓的30位墨西哥留學生，也專程參加活動，與大小朋友同樂，身歷其境，感受地方特有的親子熱情與文化活力，並見證台灣對職安教育的重視。

孩子們在通過職場安全健康危害系列考驗後，可獲得「職安小英雄體驗營」結業證書，以及紀念禮物，相當開心。

勞工局也透過闖關活動的主題宣導，強化民眾重視職業安全衛生與健康的意識。

職場安全與健康的親子闖關活動熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

大小朋友一起進行主題闖關。（記者吳俊鋒攝）

小朋友在闖關的過程中，了解職安的正確觀念。（記者吳俊鋒攝）

30位墨西哥留學生也參加活動，與市長黃偉哲開心合影。（記者吳俊鋒攝）

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