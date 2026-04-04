竹市豪雨水淹地下道！防水閘門竟故障 曾資程轟防災系統失靈

新竹市凌晨豪大雨，水淹地下道，但水閘門感測卻異常，市議員曾資程批市府防災系統失靈待加強。（取自曾資程臉書）

今天深夜到凌晨5點的雷雨胞狂炸新竹市，因驟雨來得又急又猛，導致竹市太原路地下道積淹水，市議員曾資程與水源里長曾翰揚趕到現場時，卻發現本應啟動的防水閘門因遙控器異常無法放下，後由車輛擋路，避免車輛誤入，但包括警察局和消防局及工務單位都不清楚誰該負責。曾資程抨擊，一場大雨正突顯市政防災系統已失靈，市府橫向聯繫仍待加強。

市府表示，受鋒面前緣影響，竹市今天（4日）東區最大時雨量一度達 50.5mm。直至今日上午8點，竹市119受理案件計4件，包括路樹災情1件、民宅積淹水2件、地下道積水1件。市府已強化三級應變中心開設，嚴加因應及整備待命，目前3起案件已排除，尚餘1件路樹災情列管中，無嚴重災情傳出。

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曾資程說，過去面對淹水事件，警察局會主動派遣勤務車協助交通維持，消防局也會協助拉設警戒線，形成跨局處合作的防災網絡。但今天警察局獲報後，到場指揮交通後，卻演變成全部交給養工處的狀況，導致其他單位角色模糊，第一時間應變出現空窗。而過去頭前溪左岸的日常管理，原由環保局負責維管，去年改由公管中心，市府組織再編修後，如今回到養工處；但原本提供民眾使用的垃圾集中點，因未定時清運而被取消；慢壘球場甚至要求使用單位自行清運垃圾。

曾資程說，市民的感受是組織編修後，一級單位增加了，預算議會也全力支持、給得更充裕，但為什麼錢變多了，做的事情反而變少了？為什麼分工變細了，責任卻變得更不清楚？籲市府整合防災系統，提升防災效率。

新竹市凌晨豪大雨，水淹地下道，但水閘門感測卻異常，市議員曾資程批市府防災系統失靈待加強。（取自曾資程臉書）

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