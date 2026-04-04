苗栗人開Google地圖被嚇到！第一次看到滿滿的「淹水警報」

苗栗縣連夜降下大豪雨，造成多處淹水災情，今晨有網友更PO出Google地圖的截圖直呼「第一次看到淹水三級警報！」（圖擷自Google Maps）

受鋒面影響，苗栗縣連夜降下大豪雨，造成多處淹水災情，今晨有網友更PO出Google地圖的截圖直呼「第一次看到淹水三級警報！」，只見地圖上苗栗出現大量淹水警報的標示，網友也紛紛議論「很久沒淹成這樣了」、「被淹水包圍了，公司也淹掉了」、「災情慘重」

大豪雨狂炸中部地區，經濟部水利署今（4）日上午9點40分針對新竹、苗栗、彰化、台中等4縣市28個地區發布淹水警戒，有18處明顯積淹水，列為一級。其中在苗栗有11處一級警戒：範圍包含公館鄉、苗栗市、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、頭份市、南庄鄉、後龍鎮、三灣鄉、獅潭鄉、竹南鎮。

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今上午7點多也有網友在臉書發文貼出Google地圖的截圖，並直呼「第一次看到淹水三級警報！」在該文底下其他網友也紛紛議論「誇張的爆雨」、「造橋一級已經很嚴重了」、「中港溪的水暴動了」、「災情慘重」，只見民眾紛紛提醒彼此「現在也只能等雨停了」，也有人直言「現在也只能等雨停了」。

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