斑鳩育雛與眾不同 高雄民眾拍片記錄親情偉大

斑鳩育雛辛苦，民眾拍片記錄親情偉大。（陳進豐提供）

鳥類繁殖季節到來，斑鳩喜愛住家陽台築巢，有民眾觀察入微，發現斑鳩育雛與眾不同，以1分鐘影片完整紀錄，呈現親鳥哺餵幼鳥辛苦，感受親情的偉大；高雄市農業局證實，斑鳩育雛以反芻嗉囊乳方式餵食幼鳥，且喜愛同一個地方築巢，住得舒服還會再來。

鳳山區鎮北里1棟大樓榮譽主委陳進豐10樓住家陽台近日吸引斑鳩築巢，他以窗簾遮蔽，避免室內走動影響親鳥，順利迎來斑鳩下蛋，公、母鳥輪流孵蛋，守護不敢離開；陳進豐說，親鳥2年前曾來築巢下蛋，卻遭逢大雨孵化失敗，這次在親鳥細心呵護下，15天成功孵化2隻幼鳥。

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陳進豐每天觀察斑鳩育雛，卻未見親鳥叼蟲或種子餵食幼鳥，才發現斑鳩育雛方式很特殊，親鳥從食道嗉囊分泌乳狀物質，幼鳥伸嘴進入親鳥口中，吸食分泌物嗉囊乳，富含蛋白質、免疫抗體等，促進幼鳥快速成長。陳進豐為避免驚擾斑鳩，不敢到陽台澆花，只能苦等親鳥外出，好不容易才澆花，又突見親鳥飛回，雙方一度打照面，他趕緊退回房間，透過窗簾縫隙觀察。

陳進豐說，斑鳩育雛過程艱辛，親鳥孵蛋不敢離開，遭遇強風將幼鳥保護在身體下方，以身擋風避免幼鳥失溫，連親鳥餵食過程也很辛苦，感覺快被幼鳥吞進去，感受親情偉大。他將斑鳩從築巢、產卵、公母鳥輪流孵蛋、幼鳥孵化到親鳥餵食，以攝影完整紀錄過程，凸顯生物界父母都很偉大，照顧子女過程很辛苦。

農業局說，斑鳩近年族群無特別變化，喜愛在陽台、冷氣旁或花盆、花圃築巢，「咕咕聲」為標誌性叫聲，幼鳥剛孵化1至5天，親鳥會從嗉囊分泌濃稠乳狀物質，能讓幼鳥快速成長；當幼鳥成長1週後，親鳥會混入種子等，先吞入嗉囊軟化，與分泌物混合後，再餵食幼鳥，隨著幼鳥長大，大約2週後離巢。民眾若發現斑鳩築巢，請遠距離觀察。

斑鳩以反芻嗉囊乳方式餵食幼鳥。（陳進豐提供）

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