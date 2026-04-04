基隆暖暖二號橋面改善工程 4/7起實施調撥車道

基隆暖暖源遠路二號橋將進行橋面改善工程，4月7日起實施調撥車道。（市府工務處提供）

基隆市暖暖區源遠路暖暖二號伸縮縫高低不平，基隆市政府工務處將於115年4月7日至9日，改善暖暖二號橋橋面，將進行伸縮縫改善及鋪面整平作業，將實施調撥車道，用路人請改道分散車流。

工務處土木工程科長張佑竹指出，施工將分2階段辦理，第一階段4月7日上午9時至8日上午6時，先施工往暖暖方向車道，將利用往八堵方向車道改為雙向各1車道通行；第二階段4月8日上午9時至9日上午6時止，封閉往八堵方向車道，往暖暖方向車道調整為雙向各1車道通行。

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為減輕交通影響，建議用路人可提前改道行駛替代路線，自台62線暖暖交流道下匝道後，改行東勢街轉暖暖街銜接源遠路，或由國道1號八堵交流道下匝道後，經過港路接回源遠路，以分散車流、提升通行效率。

此外，施工期間將於前方適當距離設置預告標誌，引導駕駛人提前變換車道；源遠路與水源路口動線亦將配合調整，並派遣義交協助現場指揮交通，並協請警察局評估施工期間採行彈性執法措施，以維持交通順暢。施工期間已協調宏邦土資場暫停收容土石方。

基隆暖暖源遠路二號橋將進行橋面改善工程，4月7日起實施調撥車道。（市府工務處提供）

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