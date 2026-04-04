為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「115年桃園青年國際志工隊」將往尼泊爾、菲律賓 即起到16日報名

    2026/04/04 10:13 記者周敏鴻／桃園報導
    「115年桃園青年國際志工隊」招募桃園在地青年前往尼泊爾、菲律賓投入醫療關懷與科技教育等服務。（圖由桃園市政府提供）

    「115年桃園青年國際志工隊」招募桃園在地青年前往尼泊爾、菲律賓投入醫療關懷與科技教育等服務。（圖由桃園市政府提供）

    「115年桃園青年國際志工隊」規劃2梯次國際志工服務、預計招募15位桃園市青年，分別前往尼泊爾、菲律賓投入醫療關懷與科技教育等服務，即起到16日可報名；桃園市政府青年事務局長侯佳齡說，今年計畫由去年的個人補助形式，轉型為「城市代表隊」形式，期望整合更多資源，持續打造青年參與國際事務的平台。

    國際志工服務第1梯次「尼泊爾醫療團」名額7人，將與聯新國際醫院合作於6月間前往尼泊爾投入專業醫療服務；第2梯次「菲律賓教育團」名額8人，結合中原大學資訊管理系AI技術與祥儀企業資源，預計8月間前往菲律賓帶領學童體驗AI與機器人操作課程。

    青年國際志工隊員的報名資格，須設籍或就學、就業於桃園市，年齡18到40歲，並有意擔任志工者，但具醫護、醫事或其他機關認定的相關專業背景者報名年齡，得放寬到45歲以下。

    侯佳齡表示，招募分為報名資料書審、現場面試甄選、錄取通知等3階段，10日將舉辦說明會，讓青年更了解計畫內容、報名資格與流程，相關資訊可洽詢青年局官網。

    「115年桃園青年國際志工隊」招募桃園在地青年前往尼泊爾、菲律賓投入醫療關懷與科技教育等服務。（圖由桃園市政府提供）

    「115年桃園青年國際志工隊」招募桃園在地青年前往尼泊爾、菲律賓投入醫療關懷與科技教育等服務。（圖由桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播