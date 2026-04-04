「115年桃園青年國際志工隊」將往尼泊爾、菲律賓 即起到16日報名

「115年桃園青年國際志工隊」招募桃園在地青年前往尼泊爾、菲律賓投入醫療關懷與科技教育等服務。（圖由桃園市政府提供）

「115年桃園青年國際志工隊」規劃2梯次國際志工服務、預計招募15位桃園市青年，分別前往尼泊爾、菲律賓投入醫療關懷與科技教育等服務，即起到16日可報名；桃園市政府青年事務局長侯佳齡說，今年計畫由去年的個人補助形式，轉型為「城市代表隊」形式，期望整合更多資源，持續打造青年參與國際事務的平台。

國際志工服務第1梯次「尼泊爾醫療團」名額7人，將與聯新國際醫院合作於6月間前往尼泊爾投入專業醫療服務；第2梯次「菲律賓教育團」名額8人，結合中原大學資訊管理系AI技術與祥儀企業資源，預計8月間前往菲律賓帶領學童體驗AI與機器人操作課程。

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青年國際志工隊員的報名資格，須設籍或就學、就業於桃園市，年齡18到40歲，並有意擔任志工者，但具醫護、醫事或其他機關認定的相關專業背景者報名年齡，得放寬到45歲以下。

侯佳齡表示，招募分為報名資料書審、現場面試甄選、錄取通知等3階段，10日將舉辦說明會，讓青年更了解計畫內容、報名資格與流程，相關資訊可洽詢青年局官網。

「115年桃園青年國際志工隊」招募桃園在地青年前往尼泊爾、菲律賓投入醫療關懷與科技教育等服務。（圖由桃園市政府提供）

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