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    首頁 > 生活

    桃市教育局推動「齲齒防治」有成 僅2年國中小學生齲齒率下降2％

    2026/04/04 10:05 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府教育局每年固定編列經費，聘請牙醫師到國中小進行口腔齲齒檢查。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府教育局每年固定編列經費，聘請牙醫師到國中小進行口腔齲齒檢查。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府教育局每年固定編列100萬元「齲齒防治」經費，結合國中小學生健康檢查，聘請牙醫師到校進行口腔齲齒檢查；教育局官員表示，近2年來，市內的國中小學的學生齲齒率已從30.59%下降到28.59%，降幅約2%，持續守護學生的牙齒健康。

    教育局也推動餐後潔牙、辦理潔牙觀摩比賽等，持續落實口腔保健政策，官員說，口腔保健是孩童學習與自信的基礎，尤其國小學生處於乳恆牙更替的混合齒列期，是奠定齒顎發育與美觀的基石，養成正確的潔牙習慣，透過落實餐後刷牙、正確使用牙線等，可望有效阻斷齲齒發生，降低學生牙疼困擾並提升整體口腔健康。

    教育局表示，優化校園口腔保健宣導，除了定期的醫師到校檢查外，也會加強與家庭端的連結，提醒家長配合監督孩子睡前潔牙與定期塗氟，透過「親、師、生、醫」4方協力，讓每個孩子都能展現最燦爛的笑容。

    桃園市政府教育局持續落實國中小學生的口腔保健政策。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府教育局持續落實國中小學生的口腔保健政策。（圖由桃園市政府提供）

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