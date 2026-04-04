把恐龍吞下去 衛武營「掠食者市集」人氣爆棚

青年局配合「恐龍酷樂園」，集結63家青創品牌於衛武營都會公園南側廣場舉辦「掠食者市集」，吸引大批民眾前往消費。（青年局提供）

「恐龍酷樂園」在高雄衛武營引爆大批人潮，高市青年局集結63家品牌於現場規劃「掠食者市集」，結合恐龍主題元素推出特色美食與創意選物，人氣爆棚。

青年局長林楷軒表示，大型城市慶典不僅是觀光與展演舞台，更是青年創業者重要的展售平台；市府把握機會，整合各局處資源，媒合高人流場域，協助青創品牌進駐，有助品牌提升市場能見度與實質營收，進一步強化市場競爭力。

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青年局說明「掠食者市集」最大亮點在於品牌全面呼應恐龍主題，打造整個市集都是恐龍的沉浸式意象；例如青創品牌「拾念」的恐龍叢林抹茶愛玉、「米思粿－純米製炸甜粿」推出恐龍造型蘿蔔粿、「釀釀辣炒年糕」推出恐龍造型飯糰餐盒，其他參與品牌也呼應活動主題，推出各式限定商品，展現青創攤車的創意。

青年局指出，「掠食者市集」即日起至4月6日每天下午2點至晚間9點登場，活動現場除市集外，另規劃大型恐龍展示、親子互動體驗及舞台演出，歡迎大朋友小朋友一起來品嘗恐龍的味道。

參與「掠食者市集」的青創品牌「米思粿－純米製炸甜粿」推出恐龍造型蘿蔔粿，可愛造型吸引親子族群目光。（青年局提供）

青年局長林楷軒（右）與青創品牌「呆手作」店家小幫手一同裝扮成恐龍造型合影，逗趣畫面讓現場笑聲不斷。（青年局提供）

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