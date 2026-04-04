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    首頁 > 生活

    竹苗降雨量比預期多！ 鋒面雲雨帶開始往南移動了

    2026/04/04 10:02 記者吳亮儀／台北報導
    至今天上午9時各地累積雨量。（取自氣象署官網）

    至今天上午9時各地累積雨量。（取自氣象署官網）

    今天（4日）受鋒面影響，新竹、苗栗一帶下起豪大雨，今天累積雨量全國前20名幾乎都是苗栗縣內。中央氣象署說明，目前鋒面雲雨帶開始往南部移動，提醒在鋒面通過期間，可能有豪雨或以上等級，3小時降雨量可能破百毫米。

    氣象署預報員曾昭誠表示，今天上午竹、苗地區的大雷雨的降雨量比預期多很多，已經對竹苗發布大豪雨特報，目前鋒面雲雨帶往南移動，在通過期間易有大雨或豪雨，或更大強降雨發生。

    曾昭誠說，實際降雨量不好預估，在豪雨期間，降雨量3小時可達100毫米以上、24小時可累積200毫米以上，「部分地區200毫米以上都有機會，若要查看雲雨帶位置，可在氣象署官方網站查看『雷達回波』圖」。

    根據氣象署統計，至今天上午累計雨量前20名測站中，有19個地點都在苗栗縣，僅一處是新竹縣，雨量高達200多毫米到300多毫米，上午9時30分，累積雨量第一名測站在苗栗縣大河測站，累積雨量達345毫米。

    曾昭誠提醒，今、明（4日、5日）兩天受鋒面影響，西半部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生，東半部有局部短暫陣雨或雷雨；明天白天起中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區也有零星短暫陣雨。

    今、明兩天各地易有大雨或豪雨。（氣象署提供）

    今、明兩天各地易有大雨或豪雨。（氣象署提供）

    鋒面通過台灣，各地易有大雨或豪雨。（取自氣象署官網）

    鋒面通過台灣，各地易有大雨或豪雨。（取自氣象署官網）

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