改善霄裡國小通學紊亂 桃市府新闢開通金城街至山下街瓶頸道路

桃園市政府為改善霄裡國小通學環境，進行「八德區金城街至山下街新闢道路工程」，圖為山下街端示意圖。（圖由桃市工務局提供）

桃園市政府為解決八德區霄裡國小學生上下課時段車輛停等空間紊亂問題，辦理「八德區金城街至山下街新闢道路工程」，寬度8公尺，全長約103公尺，工程總經費約4950萬元，設計雙向車道配置，銜接既有道路並新設側溝，增設學校至公園穿越廊道，並改善學校路口交通號誌，工程去年11月開工，預計今年下半年新學期開學前可完工啟用。

市府工務局主秘吳慧敏表示，全案緊鄰霄裡國小、福山宮生態公園，市府針對公園景觀、生態及新闢道路周邊環境進行整合，並與周邊通學、接送動線相互串聯，因基地交通鄰近崁頂路、桃46線及市道114線，透過工程銜接金城街與山下街，完善區域通學及社區聯繫路網，並連結八德區竹園里及霄裡里的生活圈。

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另，道路鋪面選用低碳材料並導入少量玻璃砂，提升夜間行車安全，使用冷拌再生瀝青混凝土，可節省工期並降低碳排約30%，實踐循環經濟，打造都市綠色低碳示範道路，基地部分公園附屬設施及步道，採用塑木材質施作，兼具美觀及減碳效益。

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