清明追思先人 嘉市提供「天堂家書」服務

清明追思先人，嘉市殯葬管理所推出「天堂家書」服務。（嘉市政府提供）

清明追思先人，嘉義市政府殯葬管理所在牛稠埔殯葬園區推出「天堂家書」服務，讓民眾將思念化作文字，代為焚化給天堂的親人，民眾如不便至塔祭拜，亦可透過網路線上祭拜。

市府民政處表示，殯管所於3月14日至4月6日在市立納骨堂前設置「諮詢服務處」，提供民眾茶水、先人塔位位置查詢及其他殯葬服務諮詢，在此期間納骨堂統一於戶外祭拜區祭拜，塔內禁止持香及祭品進入。

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同時封閉金爐，全面推動「紙錢集中焚燒」服務；4月4日及5日停止火化作業，惟殯儀館遺體入館服務照常24小時作業。

民政處說，牛稠埔殯葬園區預計掃墓人潮將在4月5日清明節當天達最高峰，為免出現人車過多、交通壅塞等情況，籲請民眾儘量利用清明節前提早前往掃墓祭祖，以分散人潮車潮。

網路普及，殯管所也提供「網路追思」服務，不便至塔祭拜的民眾也可透過網路線上祭拜。同時推動「天堂家書」，讓民眾將思念化作文字，可於現場書寫或郵寄至殯管所「天堂家書處理小組」，代為焚化給天堂的親人，取代到場祭祖。

3月14日至4月6日嘉市納骨堂統一於戶外祭拜區祭拜，塔內禁止持香及祭品進入。（嘉市政府提供）

嘉市政府呼籲，為免出現交通壅塞等情況，請民眾利用清明前提早掃墓。（嘉市政府提供）

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