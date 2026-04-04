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    首頁 > 生活

    連假後還有好玩！屏東花漾宇宙親子派對 4/11、12勝利星村登場

    2026/04/04 09:49 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東勝利星村4月推出春天親子同樂活動，特別佈置花藝裝置拍照區。（屏東縣政府提供）

    屏東勝利星村4月推出春天親子同樂活動，特別佈置花藝裝置拍照區。（屏東縣政府提供）

    迎接春天百花盛開，屏東勝利星村將於4月11日、12日以「花的多重宇宙」為靈感，推出夢幻親子派對，將園區化身為充滿想像與創造力的春日樂園，結合兒童戲劇與親子手作體驗，邀請大小朋友一起走進繽紛奇幻的花之世界。

    屏東縣政府文化處表示，勝利星村不僅是屏東重要的文化地標，更是生活美學的實踐場域。年度春季活動以親子體驗為主軸，規劃多元互動內容，包含「百花彩繪體驗」，邀請親子攜手揮灑色彩，為花朵增添屬於春天的繽紛樣貌；現場也設置花藝拍照裝置，讓民眾在花影交織的場景中留下美好回憶。

    此外，親子手作「自然花藝DIY」，透過自然花材，讓孩子在過程中，拼貼出專屬的春日記憶；還有加碼的「花式穿搭換爆米花」活動，邀請民眾一起以創意造型走入場景之中，玩出屬於自己的花漾體驗。

    兩天活動的舞台演出同樣精彩，邀請深受親子喜愛的如果兒童劇團及天馬戲創作劇團接力登場，帶來融合音樂、戲劇與馬戲元素的創新演出，透過生動劇情與互動形式，讓歡笑與驚喜充滿整個園區。

    活動期間同步推出「花花市集」，集結多元風格品牌與特色攤位，從手作選物到風味美食，營造兼具質感與趣味的春日氛圍，縣府邀請民眾在春暖花開的時節走進勝利星村，與孩子一同感受藝術、創意與生活交織的美好時光。活動資訊可關注勝利星村及屏東縣政府文化處臉書。

    勝利星村春季活動以親子與花藝派對營造繽紛的春天氣息。（屏東縣政府提供）

    勝利星村春季活動以親子與花藝派對營造繽紛的春天氣息。（屏東縣政府提供）

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