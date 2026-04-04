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    首頁 > 生活

    嘉義企業暑期工讀最高45k 再加碼4000元獎勵金

    2026/04/04 09:20 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣企業暑期工讀再加碼4000元獎勵金。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣企業暑期工讀再加碼4000元獎勵金。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣政府青年企業職場體驗報名進入最後倒數，想在暑假體驗真實職場、為謀職履歷加分的青年朋友報名期限至4月10日。縣府勞青處長陳奕翰表示，暑期工讀最高可以領到45k，完成企業職場體驗者還可獲得4000元獎勵金，務必要把握機會。

    陳奕翰指出，縣府今年與18間在地企業合作，提供100個「企業職場體驗」的機會，遍布嘉義縣重要產業聚落，包括大埔美、民雄頭橋、馬稠後產業園區，以及朴子、太保、新港等地，涵蓋機電、食品製造、觀光餐旅及無人機等，提供青年直接進入產業第一線的實務場域，深入了解企業運作模式，提早探索職涯方向。

    陳奕翰表示，不同於一般打工，暑期工讀強調「做中學」，讓青年在實際工作中累積經驗、培養專業能力。完成企業職場體驗，可獲得四大專屬好禮，包含4000元獎勵金、職場體驗證書（可為履歷加分）、免費履歷健診服務及超商禮物卡等。

    媒合機制上，青年可依志願序填寫多項企業職缺，勞青處將依志願優先安排，建議多填志願提高錄取機會，把握每一個進入理想職場的機會。相關報名資訊及職缺內容，請至嘉義縣政府官網公告查詢。

    陳奕翰強調，青年階段是探索職涯方向的重要時期，透過實際參與工作現場，不僅能提升職場適應力，更有助於建立正確職場態度，期待大家都能利用暑假期間持續充實自我。

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