清晨國道湧1.4倍車流 4/4注意8塞車路段、有高乘載管制

清明連假第二天，國道管制措施。（高公局提供）

今天（4日）是清明節連續假期第2天，今日0-5時交通量為5.6百萬車公里，是平日年平均的1.4倍。高公局提醒，今天要注意國道8處路段易塞車，且有匝道封閉、高乘載管制措施。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，今天相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

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高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人建議17時後出發。

清明節連假第二天，國道易塞車路段。（高公局提供）

清明節連假第二天，國道易塞車路段。（高公局提供）

清明節連假第二天，國道易塞車路段。（高公局提供）

清明節連假第二天，國道易塞車路段。（高公局提供）

清明節連假第二天，國道易塞車路段。（高公局提供）

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