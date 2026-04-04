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    首頁 > 生活

    400所幼兒園創新台語教學 結合節慶與在地文化

    2026/04/04 09:22 記者林曉雲／台北報導
    談文國小附幼推動生活化台語，小朋友在菜園裡體驗種菜樂趣的同時也學習台語。（教育部提供）

    談文國小附幼推動生活化台語，小朋友在菜園裡體驗種菜樂趣的同時也學習台語。（教育部提供）

    為讓母語走進幼兒日常生活，教育部持續推動「台灣台語沉浸式教學融入教保活動課程計畫」，透過遊戲與生活情境，引導幼兒自然學習台語。114學年度已有400所幼兒園、約1400班參與，讓台語不再只是課堂內容，而是孩子日常溝通的一部分。

    教育部國教署組長王慧秋表示，計畫強調「生活即學習」，透過沉浸式語言環境，讓幼兒在遊戲、互動與探索中習得母語。近年參與園所逐步增加，也累積多元教學模式，讓台語學習更加活潑且貼近生活。

    在實務推動上，各地展現特色成果。桃園市桃捷非營利幼兒園將台語融入學習區活動、大肌肉遊戲、洗手歌及用餐等日常情境，並結合節慶主題，自編「十二生肖」、「中秋節」等故事戲劇，透過配音與唸謠增加語言接觸。園長呂瑩瑩表示，在教保人員專業成長支持下，孩子逐漸願意開口說台語，也會將所學帶回家，促進家庭世代互動。

    苗栗縣談文國小附設幼兒園則已連續8年參與計畫，結合食農教育與社區文化，透過種植、採收與烹飪等活動，讓幼兒在真實生活中使用台語。例如插秧、巡田、包粽子與賣菜等體驗，讓語言學習與在地文化緊密連結，也深化孩子對土地與生活的認識。

    王慧秋表示，母語學習應從生活出發，透過沉浸式教學，不僅提升幼兒語言能力，也有助於文化傳承與認同。未來將持續強化教保人員培訓、整合教學資源並促進經驗交流，鼓勵更多園所參與。

    國教署強調，透過政策推動與現場實踐，台語學習已逐步融入幼兒生活，讓孩子在自然情境中快樂開口說母語，延續台灣多元文化價值。

    桃捷非營利幼兒園推動生活化台語，讓小朋友體驗古早味童玩踩高蹺的同時也學習台語。（教育部提供）

    桃捷非營利幼兒園推動生活化台語，讓小朋友體驗古早味童玩踩高蹺的同時也學習台語。（教育部提供）

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