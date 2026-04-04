教育部推動午餐輔導團 打造全國食育新模式

中央及地方輔導團帶領社頭國中及永靖國小，一起推動結合在地特色農產的團膳午餐。（教育部提供）

為強化學校午餐品質並深化健康飲食教育，教育部推動「學校午餐輔導團」計畫，結合中央與地方資源，打造以午餐為核心的飲食教育體系，自2023年至今（2026）年已補助全國22縣市逾7千萬元，並成立中央輔導團，帶動地方推動國中小不同階段的食育發展，預計今年5月邀集績優縣市分享經驗，擴大推動成效。

教育部國教署組長邱秋嬋說明，近年學校午餐制度逐步轉型，從單純供餐走向結合教育功能，2023年起補助各縣市成立地方輔導團，強化即時支援學校能力；隔年進一步成立中央輔導團，建立「陪伴、諮詢、輔導」三大功能，協助地方發展多元飲食教育模式，並提供具體教學示例。

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各地實務案例也展現創新成果。彰化縣社頭國中與永靖國小以「吃一盤我的故鄉－彰化」為主題，結合在地食材與乳品入菜，讓學生從飲食認識家鄉文化；台北市石牌國中則以「菇類料理」為主軸，結合課程與營養師專業，引導學生參與菜單設計與供餐過程，提升學習參與與實踐能力。

邱秋嬋表示，今年將聚焦三大重點，包括提升學生鈣質攝取、強化午餐作為飲食教育場域，以及推動中央廚房與校群供餐模式，進一步擴展食育功能。同時，預計於11月辦理年度成果獎勵與交流活動，透過評選績優團隊與案例，建立標竿學習機制，促進各縣市交流合作。

邱秋嬋強調，學校午餐不僅是營養供應，更是學生每日最重要的健康飲食學習場域。透過中央與地方協作及輔導團制度運作，可提升各縣市推動能力，並促進經驗分享與制度優化，讓學生在日常生活中內化正確飲食觀念，培養終身健康素養。

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